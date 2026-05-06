Apple terá que pagar US$ 250 milhões a usuários de iPhone em processo coletivo por engano sobre IA

A Apple concordou em pagar coletivamente US$ 250 milhões (R$ 1,2 bilhão) a alguns compradores de iPhone para encerrar uma ação judicial que acusa a empresa de enganar as pessoas sobre novos recursos e capacidades de inteligência artificial (IA).

Em um acordo apresentado nessa terça-feira (5/5) no tribunal federal da Califórnia, a Apple não admitiu nenhuma irregularidade, mas aceitou um acordo que resolverá as reivindicações em uma grande ação coletiva movida no ano passado.

O processo acusa a Apple de fazer propaganda enganosa sobre seus recursos de IA no iPhone, que a empresa chama de Apple Intelligence, incluindo um aprimoramento de seu assistente de voz Siri.

A Apple pagará entre US$ 25 e US$ 95 (R$ 120 e R$ 460) para pessoas nos EUA que compraram um iPhone 15 e um iPhone 16 entre junho de 2024 e março de 2025.

Uma porta-voz da Apple afirmou que o processo se concentrou "na disponibilidade de dois recursos adicionais" em uma lista de diversos outros recursos lançados como parte da implementação do Apple Intelligence.

"Resolvemos esse problema para manter o foco em fazer o que fazemos de melhor, entregar os produtos e serviços mais inovadores aos nossos usuários", disse ela.

Em uma queixa protocolada na semana passada em nome dos compradores de iPhone no processo, advogados afirmaram que o marketing da Apple em torno de novos recursos de IA configurava publicidade enganosa.

"A Apple promoveu capacidades de IA que não existiam na época, não existem agora e não existirão por dois ou mais anos, se é que existirão, ao mesmo tempo em que as comercializou como inovação revolucionária", escreveram os advogados.

Eles acrescentaram que a Apple realizou essa campanha em torno da IA especificamente em um esforço para se manter competitiva diante das outras Big Tech na busca por novas tecnologias, impulsionada por novas empresas como a OpenAI e a Anthropic.

O presidente-executivo Tim Cook, que vai deixar o cargo neste ano, foi criticado ao longo dos anos por não ser inovador o suficiente com os produtos da Apple.

Mas seu marketing da Apple Intelligence como capaz de oferecer aos clientes do iPhone uma versão nova e melhor do Siri que o transformaria de uma "interface de voz limitada em um assistente pessoal de IA completo" era supostamente falso.

"O iPhone 16 foi entregue aos consumidores sem o Apple Intelligence, e o Enhanced Siri nunca chegou", escreveram os advogados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Este texto foi traduzido e revisado por nossos jornalistas utilizando o auxílio de IA, como parte de um projeto piloto.