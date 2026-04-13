Por que o iPhone no Brasil é o 2º mais caro do mundo? Entenda os impostos

Com base em levantamentos recentes, o Brasil se destaca como o segundo país mais caro do mundo para comprar um iPhone novo, perdendo apenas para a Turquia. A chegada de cada lançamento da Apple renova a pergunta do consumidor: por que o preço é tão elevado por aqui? A resposta está em uma combinação de alta carga tributária, flutuação do dólar e custos operacionais locais.

A principal razão para o valor final ser tão alto é a cascata de impostos que incide sobre o produto. Desde o momento em que o smartphone entra no país, ele já começa a acumular taxas. Essa carga tributária é composta por diferentes tributos que se somam em várias etapas da cadeia de distribuição.

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Entenda os principais impostos

A composição do preço de um iPhone no Brasil é impactada diretamente por tributos federais e estaduais. Os principais são:

Imposto de Importação: uma taxa federal aplicada sobre produtos estrangeiros que entram no país, servindo como a primeira camada de custo adicional.

IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados): outro tributo federal que incide sobre itens industrializados, sejam eles nacionais ou importados.

PIS e Cofins: contribuições federais que também são calculadas sobre o valor do produto e repassadas ao consumidor no preço final.

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços): um imposto estadual com alíquotas que variam conforme a região, mas que representa uma das fatias mais significativas do valor.

Dólar, custos e fabricação local

Além da complexa estrutura de impostos, a cotação do dólar frente ao real tem um papel decisivo. Como a Apple precifica seus produtos globalmente na moeda americana, uma taxa de câmbio desfavorável encarece automaticamente o custo de importação para o mercado brasileiro.

Outros fatores também contribuem para o preço final na prateleira. Custos logísticos para distribuir os aparelhos em um país de dimensões continentais, despesas com marketing, assistência técnica e a margem de lucro da própria Apple e das redes varejistas são somados ao valor pago pelo consumidor.

É importante notar que, embora alguns modelos de entrada do iPhone sejam montados no Brasil, o que pode garantir certos incentivos fiscais, os modelos mais avançados, como as linhas Pro, continuam sendo importados. Essa diferença explica por que os lançamentos de ponta chegam ao país com preços significativamente mais elevados.

Essa combinação de fatores faz com que o preço de um iPhone no Brasil chegue a ser até 85% mais caro do que o valor cobrado em países como os Estados Unidos e o Japão, que estão entre os que têm os menores preços. A situação não é exclusiva dos produtos da Apple, afetando a maioria dos eletrônicos importados vendidos oficialmente no mercado nacional.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.