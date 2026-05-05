Evento de IA em BH ensina a criar apps sem programar e oferece bolsa
Programa imersivo capacita empreendedores a tirar ideias do papel com inteligência artificial; edição na capital mineira acontece de 8 a 10 de maio
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Um programa imersivo que ensina a criar aplicativos com inteligência artificial, mesmo sem conhecimento em programação, acontece em Belo Horizonte entre os dias 8 e 10 de maio. O evento, chamado Lovable Bootcamp, é voltado para pessoas que desejam tirar ideias do papel rapidamente.
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A iniciativa é realizada no Brasil pela 10K Digital, empresa especializada em alavancar tecnologia para capacitar startups e PMEs. O objetivo é permitir que os participantes criem protótipos funcionais e validem soluções com o apoio de IA, superando a barreira técnica.
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Felipe Matos, embaixador da Lovable no Brasil e facilitador do programa, afirma que a IA está mudando as regras do jogo. “Antes, uma ideia dependia necessariamente de um time técnico e levava meses para acontecer. Agora, uma pessoa sem conhecimento de programação consegue entregar a mesma coisa em dias”, declara.
O bootcamp contará também com mentores especialistas como Frattz, especialista em IA, Vanie Lopes, fundadora da Van IA Studio, e Lucio Amorim Caldeira, que apoiarão os projetos dos participantes.
Mudança já movimenta mercado
A proposta atende a um perfil crescente de profissionais que buscam autonomia para desenvolver produtos digitais. O foco é destravar a execução de boas ideias, transformando a tecnologia em uma ferramenta acessível para acelerar a inovação.
O movimento atrai não apenas empreendedores, mas também executivos e profissionais de diversas áreas que desejam criar softwares sob medida para suas necessidades, sem depender de equipes de TI ou fornecedores externos.
A realização do evento em Belo Horizonte também sinaliza a descentralização da inovação para além do eixo Rio-São Paulo. Segundo Matos, democratizar a capacidade de construir produtos digitais é um dos movimentos mais relevantes da atualidade.
Lovable Bootcamp – Belo Horizonte
Data: 08 a 10 de maio de 2026.
Formato: imersão presencial de um final de semana.
Público: profissionais, empreendedores e interessados em criar produtos digitais com apoio de IA.
Programa de bolsas: a iniciativa oferece bolsas patrocinadas para participantes com alto potencial que não podem arcar com o investimento. A seleção é baseada em critérios sociais, econômicos e de aptidão em tecnologia.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.