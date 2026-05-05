Evento de IA em BH ensina a criar apps sem programar e oferece bolsa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um programa imersivo que ensina a criar aplicativos com inteligência artificial, mesmo sem conhecimento em programação, acontece em Belo Horizonte entre os dias 8 e 10 de maio. O evento, chamado Lovable Bootcamp, é voltado para pessoas que desejam tirar ideias do papel rapidamente.

A iniciativa é realizada no Brasil pela 10K Digital, empresa especializada em alavancar tecnologia para capacitar startups e PMEs. O objetivo é permitir que os participantes criem protótipos funcionais e validem soluções com o apoio de IA, superando a barreira técnica.

Leia Mais

Felipe Matos, embaixador da Lovable no Brasil e facilitador do programa, afirma que a IA está mudando as regras do jogo. “Antes, uma ideia dependia necessariamente de um time técnico e levava meses para acontecer. Agora, uma pessoa sem conhecimento de programação consegue entregar a mesma coisa em dias”, declara.

O bootcamp contará também com mentores especialistas como Frattz, especialista em IA, Vanie Lopes, fundadora da Van IA Studio, e Lucio Amorim Caldeira, que apoiarão os projetos dos participantes.

Mudança já movimenta mercado

A proposta atende a um perfil crescente de profissionais que buscam autonomia para desenvolver produtos digitais. O foco é destravar a execução de boas ideias, transformando a tecnologia em uma ferramenta acessível para acelerar a inovação.

O movimento atrai não apenas empreendedores, mas também executivos e profissionais de diversas áreas que desejam criar softwares sob medida para suas necessidades, sem depender de equipes de TI ou fornecedores externos.

A realização do evento em Belo Horizonte também sinaliza a descentralização da inovação para além do eixo Rio-São Paulo. Segundo Matos, democratizar a capacidade de construir produtos digitais é um dos movimentos mais relevantes da atualidade.

Lovable Bootcamp – Belo Horizonte

Data: 08 a 10 de maio de 2026.

Formato: imersão presencial de um final de semana.

Público: profissionais, empreendedores e interessados em criar produtos digitais com apoio de IA.

Programa de bolsas: a iniciativa oferece bolsas patrocinadas para participantes com alto potencial que não podem arcar com o investimento. A seleção é baseada em critérios sociais, econômicos e de aptidão em tecnologia. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.