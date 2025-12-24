Onde está o Papai Noel? Acompanhe a rota do Bom Velhinho em tempo real

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A tradicional rota do Papai Noel pode ser acompanhada em tempo real nesta véspera de Natal, como acontece há mais de 60 anos. A viagem do “bom velhinho” ao redor do mundo, distribuindo presentes, se tornou um programa anual de entretenimento que encanta crianças e adultos.

O Santa Tracker, do Google, que oferece um mapa interativo com a localização do bom velhinho, além de jogos, curiosidades e conteúdos especiais de Natal. Ao longo de dezembro, a plataforma exibiu uma contagem regressiva até a decolagem do trenó, que ocorreu à 0h desta terça-feira (24/12). A partir desse momento, passou a ser possível acompanhar a entrega de presentes em diferentes países.

Outra opção curiosa é o FlightRadar24, conhecido por monitorar voos reais em todo o mundo. A plataforma também conta com um serviço especial de Natal, o “Santa Tracker”, que registra o trenó como se fosse uma aeronave. O voo aparece identificado pelo código “HOHOHO”, com origem e destino no Polo Norte, misturado às trajetórias de aviões reais que cruzam o espaço aéreo global.

O monitoramento mais tradicional é o Norad Tracks Santa, iniciativa do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad), órgão ligado ao governo dos Estados Unidos. O projeto acompanha o trajeto do trenó desde o Polo Norte, utilizando satélites, radares e até caças para “rastrear” o Papai Noel enquanto ele percorre o planeta.

A tradição do rastreamento do Papai Noel pelo Norad começou há cerca de 70 anos, de forma totalmente inesperada. Em 1955, um anúncio de Natal da loja de departamentos Sears, no Colorado, publicou por engano o telefone do Norad como sendo o número do Papai Noel. Ao atender a ligação de uma criança, o coronel Harry Shoup, oficial de plantão na época, decidiu entrar na brincadeira para não decepcioná-la. Desde então, o comando militar organiza uma operação voluntária anual para informar crianças do mundo inteiro sobre a localização do trenó.

Desde 2002, o Norad também mantém uma central telefônica especial para atender ligações de famílias interessadas em saber por onde Papai Noel está passando. Atualmente, o acompanhamento pode ser feito tanto pelo site quanto pelo aplicativo Norad Santa Tracker.

Segundo informações divulgadas pelas plataformas, até o momento centenas de milhares de presentes já foram entregues. A próxima parada do bom velhinho, de acordo com o rastreamento, inclui cidades da Rússia, como Vladivostok, antes de seguir para outros continentes.

De acordo com o jornal norte-americano Montgomery Advertiser, o Papai Noel normalmente inicia sua jornada na Linha Internacional de Data, no Oceano Pacífico, seguindo em direção ao oeste. O roteiro tradicional inclui o Pacífico Sul, Nova Zelândia, Austrália, Japão, Ásia, África, Europa Ocidental, Canadá, Estados Unidos e, por fim, a América Central e do Sul.

