Papai Noel desembarca em Lagoa Santa ao som de dupla promissora
Último final de semana antes do Natal, Casa da Orla tem programação especial com show inédito e chegada do bom velhinho
Neste sábado, 20 de dezembro, a Casa da Orla, charmoso espaço cultural à beira da Lagoa Central, em Lagoa Santa, prepara uma programação imperdível para celebrar o último final de semana antes do Natal. O Mercadinho de Natal, que já encanta moradores e visitantes com artesanato, moda, gastronomia e vista privilegiada para a lagoa, ganha atrações extras para entrar no clima festivo.
A partir das 17h, o público poderá assistir ao show inédito No chão da sala com Miguel & Helena, uma apresentação gratuita e intimista que marca a estreia dos irmãos no palco juntos. Nascidos em uma família imersa na música, Miguel e Helena trazem um repertório diversificado que reflete suas influências variadas: de clássicos de Lenine, Zeca Baleiro, Caetano Veloso e Charlie Brown Jr. a artistas mais contemporâneos como Rubel, Anavitória, Natiruts e Amy Winehouse, além de composições autorais de Miguel.
Família musical
Filhos do músico Beto Reis e da gestora cultural Luciana Salles – com linhagem que inclui bisavô sanfoneiro, avó cantora e tia Denise Reis, veterana dos palcos nacionais e internacionais –, os jovens de cerca de 20 anos prometem um encontro acolhedor. "É mais do que um show: é um convite para sentar perto, ouvir com atenção e compartilhar canções que nasceram da convivência, da escuta e da intimidade", descreve Luciana Salles. Um momento simples e potente, onde duas vozes jovens dividem o palco como quem divide a casa.
O DNA explica muito, mas, não tudo. Vem da mãe, a reconhecida gestora cultural Luciana Salles, que já esteve à frente da programação artística de casas como Sesc Palladium, Palácio das Artes, Circuito Liberdade e Sesc Nacional – apenas para citar alguns – a rotina que permitiu que Miguel e Helena pudessem apreciar boa música feita ao vivo, nos mais variados palcos, além do contato com o que de mais novo surgia no cenário da produção nacional.
Todas essas referências são a força de um caminho musical que está apenas começando. Embora cantar juntos seja algo corriqueiro na vida desses jovens, é no apagar das luzes de 2025 que os dois irão se apresentar juntos, pela primeira vez, em um show só deles. E, ainda que sejam irmãos, suas preferências variam – e é bom que seja assim.
“A gente sempre cantou junto, porque crescemos escutando nossos pais, nossos tios, e as festas de família sempre foram em volta do violão, da viola, da percussão. Na escola também era assim, e aí já era algo mais nosso, cantando o nosso tempo. Cheguei a ter uma banda com os colegas, mas éramos recém-chegados à adolescência e essa ideia não foi adiante, porque logo veio a pandemia e tudo parou. Mas, tocar e cantar para mim é algo muito natural, e acho que será sempre assim”, diz Miguel que toca violão desde os 7 anos de idade.
Para Helena: “Cantar sempre foi uma grande parte da minha vida e, assim como foi para o Miguel, é algo muito natural para mim. Gosto de cantar músicas das minhas cantoras favoritas, como Amy Winehouse, Billie Eilish, Ariana Grande, para falar das internacionais, e brasileiras como Cássia Eller e Gal Gosta. Gosto ainda mais quando faço isso junto com Miguel, porque a gente se entende, se ajuda e se diverte”.
Papai Noel
E a magia não para por aí. Por volta das 18h, o Papai Noel chega à loja colaborativa da Casa da Orla para alegrar a criançada. Será uma oportunidade especial para as crianças entregarem pessoalmente suas cartinhas ao bom velhinho, tirarem fotos e viverem o espírito natalino de perto.
O Mercadinho de Natal continua com suas barracas de produtos artesanais, decoração festiva e opções gastronômicas, tudo em um ambiente acolhedor e iluminado para as festas de fim de ano.
SERVIÇO:
Quando: Sábado, 20 de dezembro de 2025
-
Show: a partir das 17h
-
Chegada do Papai Noel: por volta das 18h
Onde: Casa da Orla – Av. Getúlio Vargas, 1732, orla da Lagoa Central, Lagoa Santa (MG)
Entrada: Gratuita