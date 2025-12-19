Assine
overlay
Início Turismo
MERCADINHO musical

Papai Noel desembarca em Lagoa Santa ao som de dupla promissora

Último final de semana antes do Natal, Casa da Orla tem programação especial com show inédito e chegada do bom velhinho

Publicidade
Carregando...
C
Carlos Altman
C
Carlos Altman
Repórter
19/12/2025 08:59

compartilhe

SIGA
x
A chegada do Papai Noel, na Casa da Orla, está marcada para 18h
A chegada do Papai Noel, na Casa da Orla, está marcada para 18h crédito: Carlos Altman/EM

Neste sábado, 20 de dezembro, a Casa da Orla, charmoso espaço cultural à beira da Lagoa Central, em Lagoa Santa, prepara uma programação imperdível para celebrar o último final de semana antes do Natal. O Mercadinho de Natal, que já encanta moradores e visitantes com artesanato, moda, gastronomia e vista privilegiada para a lagoa, ganha atrações extras para entrar no clima festivo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A partir das 17h, o público poderá assistir ao show inédito No chão da sala com Miguel & Helena, uma apresentação gratuita e intimista que marca a estreia dos irmãos no palco juntos. Nascidos em uma família imersa na música, Miguel e Helena trazem um repertório diversificado que reflete suas influências variadas: de clássicos de Lenine, Zeca Baleiro, Caetano Veloso e Charlie Brown Jr. a artistas mais contemporâneos como Rubel, Anavitória, Natiruts e Amy Winehouse, além de composições autorais de Miguel.

Leia Mais

Família musical

Show inédito dos irmãos Miguel e Helena terá repertório diversificado, com o melhor da MPB e do POP
Show inédito dos irmãos Miguel e Helena terá repertório diversificado, com o melhor da MPB e do POP Arquivo Pessoal

Filhos do músico Beto Reis e da gestora cultural Luciana Salles – com linhagem que inclui bisavô sanfoneiro, avó cantora e tia Denise Reis, veterana dos palcos nacionais e internacionais –, os jovens de cerca de 20 anos prometem um encontro acolhedor. "É mais do que um show: é um convite para sentar perto, ouvir com atenção e compartilhar canções que nasceram da convivência, da escuta e da intimidade", descreve Luciana Salles. Um momento simples e potente, onde duas vozes jovens dividem o palco como quem divide a casa.

O DNA explica muito, mas, não tudo. Vem da mãe, a reconhecida gestora cultural Luciana Salles, que já esteve à frente da programação artística de casas como Sesc Palladium, Palácio das Artes, Circuito Liberdade e Sesc Nacional – apenas para citar alguns – a rotina que permitiu que Miguel e Helena pudessem apreciar boa música feita ao vivo, nos mais variados palcos, além do contato com o que de mais novo surgia no cenário da produção nacional.  

Todas essas referências são a força de um caminho musical que está apenas começando. Embora cantar juntos seja algo corriqueiro na vida desses jovens, é no apagar das luzes de 2025 que os dois irão se apresentar juntos, pela primeira vez, em um show só deles. E, ainda que sejam irmãos, suas preferências variam – e é bom que seja assim. 

A gente sempre cantou junto, porque crescemos escutando nossos pais, nossos tios, e as festas de família sempre foram em volta do violão, da viola, da percussão. Na escola também era assim, e aí já era algo mais nosso, cantando o nosso tempo. Cheguei a ter uma banda com os colegas, mas éramos recém-chegados à adolescência e essa ideia não foi adiante, porque logo veio a pandemia e tudo parou. Mas, tocar e cantar para mim é algo muito natural, e acho que será sempre assim”, diz Miguel que toca violão desde os 7 anos de idade. 

Para Helena: “Cantar sempre foi uma grande parte da minha vida e, assim como foi para o Miguel, é algo muito natural para mim. Gosto de cantar músicas das minhas cantoras favoritas, como Amy Winehouse, Billie Eilish, Ariana Grande, para falar das internacionais, e brasileiras como Cássia Eller e Gal Gosta. Gosto ainda mais quando faço isso junto com Miguel, porque a gente se entende, se ajuda e se diverte”. 

Papai Noel

E a magia não para por aí. Por volta das 18h, o Papai Noel chega à loja colaborativa da Casa da Orla para alegrar a criançada. Será uma oportunidade especial para as crianças entregarem pessoalmente suas cartinhas ao bom velhinho, tirarem fotos e viverem o espírito natalino de perto.

O Mercadinho de Natal continua com suas barracas de produtos artesanais, decoração festiva e opções gastronômicas, tudo em um ambiente acolhedor e iluminado para as festas de fim de ano.

SERVIÇO:

Quando: Sábado, 20 de dezembro de 2025

  • Show: a partir das 17h

  • Chegada do Papai Noel: por volta das 18h

Onde: Casa da Orla – Av. Getúlio Vargas, 1732, orla da Lagoa Central, Lagoa Santa (MG)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entrada: Gratuita

Tópicos relacionados:

festas lagoa-santa natal noel papai papai-noel presentes show

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay