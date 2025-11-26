Comissão estadual de games e e-sports é criada pela OAB-MG

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A OAB-MG oficializou a criação da Comissão Estadual de E-sports e Games. A comissão passa a discutir os impactos jurídicos dos jogos digitais e do cenário competitivo no estado.

O órgão reúne advogados com experiência em disputas online, proteção de perfis, fraudes digitais, contratos de e-sports e direitos de jogadores. A presidência fica com a advogada Luana Mendes Fonseca de Faria. A vice-presidência é ocupada por Lucas Sausmikat Martins. A formação inclui ainda Flávia Soares Mangeroti Gonçalves na secretaria-geral, Marcos Soares na coordenação de eventos e Danilo Rodrigues na direção institucional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A nova estrutura funciona em paralelo à Comissão de Direito dos Jogos Digitais e Esportes Eletrônicos da Subseção Barro Preto, criada em novembro e presidida por Lucas Sausmikat Martins. As duas instâncias trabalham de forma autônoma e complementar. A coexistência fortalece o diálogo sobre demandas de tecnologia, entretenimento e economia digital.