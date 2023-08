OAB-MG oferece orientação jurídica gratuita na Praça 7

Estarão à disposição para o atendimento ao público cerca de 50 profissionais presentes no local (foto: OAB MG/Divulgação)

A Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais (OAB-MG) está oferecendo orientação jurídica gratuita à população na Praça 7, no Centro de Belo Horizonte. O evento, intitulado de OAB Minas na Praça, ocorre nesta quinta-feira (31/8), no quarteirão da rua Rio de Janeiro e integra a programação do mês da Advocacia.