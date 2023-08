Morre Félix Moutinho, ex-presidente do PIC

432

Felix Moutinho era ex-jogador de futsal e um grande incentivador do esporte (foto: Redes sociais)

Morreu no final da noite dessa quarta-feira (30/1), vítima de infarto, o ex-presidente do Pampulha Iate Clube (PIC), de 1986 a 1990, Félix Moutinho.



O empresário teve grande importância no desenvolvimento do esporte mineiro. Foi um dos criadores do Aberto de Tênis do PIC, que trouxe a Belo Horizonte jogadores como Guga, entre outros, quando eram ainda juvenis.





O velório será no Cemitério do Bonfim, a partir do meio-dia. O enterro está marcado para 17h.

Segundo um amigo, Moutinho esteve com amigos até poucos minutos de morrer. “Ele tinha por hábito se encontrar com amigos às quartas e quintas-feiras. Os grupos combinavam o local do encontro e iam para se divertir”.

Moutinho faz parte da história do futebol de salão (futsal) mineiro, tendo jogado no Arsenal, um dos clubes mais tradicionais de Belo Horizonte.

Ele era pivô e os que jogaram com ele se recordam de seu estilo, considerado diferente, pela grande habilidade com a bola pesada, como era chamada na época.

Moutinho tornou-se presidente do Arsenal depois de se aposentar das quadras e foi o responsável por levar o clube para a parceria, ainda hoje existente, com o Colégio Santo Antônio.