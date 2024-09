A suspensão do X ainda é válida e não há prazo para que o acesso à rede social seja liberado. No entanto, muitos perfis de brasileiros continuam acessando o antigo Twitter sem nenhum problema e sem uso de VPN.





VOLTOU mas o meu nunca saiu pic.twitter.com/bnfZCvnN0v — Cirino (@ViniciosCirino) September 3, 2024









O meu Twitter voltou a funcionar sem vpn, será um sinal de que nem tudo está perdido? pic.twitter.com/gRcgcwKuEb — Martins (@tuitamartins) September 3, 2024









MEU TWITTER VOLTOU pic.twitter.com/udgPWctAfy — caio zzz felipe ? (@acervozzz) September 3, 2024











Nosso twitter voltou! (por enquanto) pic.twitter.com/k7iSy8sigU — Jennifer Tilly Brasil (@jennifertillybr) September 3, 2024















MEU TWITTER VOLTOU PORRAAA pic.twitter.com/vzsfs5iL8i — mands (@ixiamore) September 3, 2024











Na última sexta-feira (30/8), o ministro do STF Alexandre de Moraes deu ordem para a suspensão da plataforma de Elon Musk, após o Tribunal ter intimado o empresário Elon Musk, dono do X, a nomear um novo representante legal da empresa no Brasil. Os relatos de quem continua com o acesso da rede social é de que são clientes de provedoras de internet locais, mas clientes de grandes empresas também afirmam que conseguem ver e fazer publicações no X.

Isso acontece porque o bloqueio ainda não foi finalizado e só deve ser concluído na quarta-feira (4/9). O bloqueio é feito de forma gradual pelas operadoras, o que pode demorar alguns dias.





Segundo a Anatel, a decisão de sexta-feira dava um prazo de 24h para que a agência reguladora notificasse as prestadoras, o que foi cumprido. Agora, cabe às operadoras, em um prazo de até cinco dias após a notificação, realizar o bloqueio, o que demora mais para as empresas locais. O presidente da Anatel, Carlos Baigorri, contou, em entrevista à Globo News, que o movimento já era esperado, já que as provedoras têm uma estrutura menor que as operadoras mais tradicionais.





A suspensão foi decretada por tempo indeterminado. A expectativa é que a rede só funcione se o X nomear um representante legal no Brasil, cumprir as exigências do STF e pagar as multas que ultrapassam os R$ 18 milhões. Até então, Musk não deu indícios de que vai acatar as ordens judiciais.





Os ministros da primeira turma do STF aprovaram, ontem, o bloqueio do X no Brasil. Os ministros também mantiveram a decisão de multar quem usar apetrechos tecnológicos, como VPN, para acessar o X em R$ 50 mil.





