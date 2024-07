Vanessa Tavares - Rumores indicam que a Apple está trabalhando no desenvolvimento de seu primeiro iPhone dobrável, previsto para ser lançado em 2026. A informação vem do site The Information, que relata que a gigante de tecnologia segue os passos da Samsung, referência nesse mercado com seu Galaxy Z Flip.

Segundo insiders do setor, a Apple está desenvolvendo um aparelho que dobra horizontalmente, similar ao modelo da Samsung. Em fevereiro de 2024, surgiram informações de que a companhia estaria testando dois protótipos distintos. Mesmo assim, agora parece que a escolha recaiu sobre um design horizontal, conhecido internamente como V68.

O que esperar do iPhone dobrável?

A expectativa é grande em torno do primeiro iPhone dobrável. A Apple tem se dedicado a superar os desafios técnicos inerentes a esse tipo de dispositivo. Atualmente, a empresa está focada em reduzir o vinco que aparece na tela quando o aparelho é dobrado. Além disso, trabalha para garantir que o equipamento seja tão funcional quanto esteticamente apelativo.

Outro ponto de interesse é a possível inclusão de novas funcionalidades na câmera do iPhone dobrável. A Apple estaria estudando uma abertura mecânica inovadora para proporcionar melhor efeito de imagem, permitindo desfoque de fundo e foco mais preciso no objeto principal.

Quando o iPhone dobrável será lançado?

Segundo as fontes, o lançamento do iPhone dobrável está planejado para 2026. Isso coloca a Apple na linha de frente da inovação tecnológica, já que outros fabricantes também estão investindo em aparelhos semelhantes. Até lá, a empresa deve realizar inúmeros testes e aperfeiçoamentos para garantir a qualidade do produto final.

Novos recursos e melhorias em 2025

Além do iPhone dobrável, há rumores de que a Apple planeja lançar um iPhone mais fino em 2025. A companhia também estaria desenvolvendo um MacBook dobrável para 2026, ampliando o portfólio de dispositivos com essa tecnologia revolucionária.

Essas iniciativas mostram que a Apple está comprometida em liderar o mercado de tecnologia com inovações que atendem às necessidades e desejos dos consumidores modernos.

Com essas futuras implementações, a Apple continua a demonstrar seu compromisso com a inovação e a qualidade, sempre buscando oferecer o melhor aos seus usuários. Fique atento para mais novidades sobre o iPhone dobrável e outras surpresas que a empresa pode revelar nos próximos anos.