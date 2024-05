O WhatsApp está testando uma nova funcionalidade para mudar a cor dos balões nas conversas, bem como nas notificações. A informação é do portal WABetaInfo. A novidade começou a ser testada nessa quarta-feira (15/5), pelo Programa beta TestFlight para iPhone.

O teste não é uma garantia de que a personalização será aplicada para todos os usuários, no entanto, é um indício de que a função pode chegar para os mensageiros de todos o mundo. A atualização foi lançada na versão beta 24.10.10.71 para iOS.





Além do verde tradicional, estarão disponíveis cinco cores para o balão de bate-papo, incluindo cinza e amarelo. Como o recurso ainda é inicial, não há informações sobre todos os tons disponíveis. Conforme divulgado pela equipe do WABetaInfo, foi possível deixar em dois tons de azul. A expectativa é de que os usuários consigam escolher entre um conjunto predefinido de cores para os balões de mensagens.





A ideia é que o usuário selecione cores que não atrapalhem a legibilidade e permitam diferentes níveis de contraste para o conforto ao ler. O portal WABetaInfo afirmou que o aplicativo vai continuar trabalhando nesse recurso e deve adicionar mais ferramentas de customização nos próximos meses.



Anteriormente, o WhatsApp já havia divulgado que está desenvolvendo uma função que permite a cor principal do aplicativo, das notificações e botões. Além disso, o mensageiro lançou uma atualização para usuários tanto do iOS quanto do Android que permite adotar o modo “mais escuro”, para facilitar a leitura das mensagens.





A ideia é usar tons mais profundos para “reduzir o cansaço visual em situações de pouca luz“. O aplicativo também conta com o modo escuro, em tons de cinza, e modo claro, com branco. Ainda na parte visual, o WhatsApp implementa uma modificação para o iOS que facilita o envio de fotos e arquivos. Trata-se de um novo leiaute para os anexos. Em vez de um menu em tela inteira, os usuários contarão com ícones que permitem ver as opções com mais clareza na hora de enviar imagens, documentos e mais.



Usuários da Apple também vão contar com as chaves de acesso, funcionalidade que oferece uma camada adicional de proteção contra possíveis golpes e acessos não autorizados.