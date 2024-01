O influenciador digital Enaldinho se destacou no último levantamento do YouTube dos principais criadores que mais fizeram sucesso na plataforma. O belo-horizontino, de 25 anos, ficou posicionado em segundo lugar do Top Creators, apenas atrás do norte-americano MrBeast, que tem mais de 215 milhões de inscritos no YouTube. Apesar de fazer vídeos em inglês, o estadunidense tem uma grande parte de seguidores que acompanham seus vídeos através do recurso da plataforma de dublagem e legendagem dos vídeos.

Veja a lista completa dos dez criadores mais assistidos do Brasil em 2023:

MrBeast

Enaldinho

Micael Melo

Emilly Vick

Natan por Aí

Ju Araújo

Anninha

GabrielGF

Rafa & Luiz

Leozinn 077



Enaldinho cria vídeos para o público infanto-juvenil desde 2012 e já acumula 25 milhões de inscritos. A carreira do mineiro iniciou o seu canal com o conteúdo mais focado em gameplays. Porém, pouco tempo depois, passou a produzir vlogs de pegadinhas e desafios, tipo de vídeo mais comum atualmente no canal dele. Mesmo que esses sejam os tipos de vídeos que fazem sucesso no YouTube, Enaldinho garantiu, em entrevista ao Estado de Minas, que seu sucesso veio como reflexo de dedicação e prazer ao fazer vídeos.

“Eu sou um dos poucos youtubers que postam vídeos diários, eu estou nesse caminho há 10 anos e desde então eu publico vídeos todos os dias, sem errar nenhum dia. Eu sinto que eu faço um conteúdo de verdade, faço conteúdos que eu gosto, estou sempre surfando nos hypes que aparecem e, ao mesmo tempo, estou sempre lançando hypes também. Não podemos ficar presos somente a conteúdos que estão em alta e sim tentar criar tendências, que acho que esse foi um grande diferencial do meu canal”, explicou o mineiro.

Enaldinho mantém seu posto como um dos criadores brasileiros mais populares do YouTube. O mineiro, além da posição privilegiada na lista dos Top Creators do YouTube desse ano, também já tinha conseguido esse posto em 2022. Segundo ele, essas conquistas são vistas como uma realização na sua carreira e um incentivo para continuar criando vídeos para a plataforma. “Para mim, isso é literalmente a consolidação de um sonho. É um objetivo que eu jamais almejei, jamais acreditei em chegar”, diz. “É sem sombras de dúvidas um mega incentivo pra eu querer continuar trabalhando ainda mais, correndo atrás e, com certeza, é um sonho realizado”, completou o influenciador.

À respeito das suas ambições de ultrapassar MrBeast, Enaldinho, permanece “pé no chão” e reconhece que o primeiro colocado do Top Creators será difícil de superar, devido à barreira criada pela língua. Apesar disso, ele não deve diminuir os esforços para que um dia chegue lá. “Passar o Mr. Beast é um sonho ainda muito distante, porque ele conseguiu quebrar a barreira linguística. Coisa que, por ser brasileiro, ficamos limitados a um público de Brasil, Portugal e alguns países da África. Mas eu estou sim trabalhando com dublagem, para tentar aos poucos também quebrar essa barreira e internacionalizar meu conteúdo”, explica o youtuber.

Enquanto não chega lá, o mineiro explica suas outras prioridades. “Tenho o objetivo de crescer o meu canal cada vez mais, aumentar o número de inscritos, a minha base de fãs e a minha marca, para conseguir dar um passo além de apenas um influenciador”, afirma Enaldinho.