Barbie, submarino desaparecido e posse do Lula aparecem na retrospectiva do Google de 2023

Posse do Lula, submarino desaparecido e Barbie vs. Oppenheimer foram alguns dos assuntos que bombaram em 2023, segundo o Google. A big tech divulgou a retrospectiva com os termos mais pesquisados do ano no Brasil, com listas que revelam quais foram os tópicos em alta no mundo da política, entretenimento, personalidades e até comidas.

O acontecimento mais buscado do ano foi a Copa do Mundo Feminina, motivo de revolta na web quando a Seleção Brasileira foi eliminada pela França. Em seguida, um dos casos que mais intrigou o público, movimentou as redes sociais e virou até meme: o submarino desaparecido, da empresa OceanGate, em expedição para os destroços do Titanic. Completam a lista a guerra em Israel e Gaza, o eclipse solar e o terremoto na Turquia.

Já no campo da política, o assunto mais buscado do ano foi a posse do presidente Lula (PT), eleito com mais de 60 milhões de votos no segundo turno das eleições de 2022. Além do mandatário, aparecem no ranking o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro Anderson Torres, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a primeira-dama Janja.

Dentre personalidades se destacam o ator Kayky Brito, que ficou 27 dias internado após um atropelamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e a atriz Larissa Manoela, que gerou debates após expor relação conturbada com os pais. Ana Hickmann, que denunciou agressão que sofreu do marido, e Daniel Alves, preso sob acusação de ter estuprado uma mulher, também entraram na lista.

Confira o ranking completo das buscas do ano no Google

Acontecimentos

1) Copa do Mundo Feminina

2) Submarino desaparecido

3) Guerra em Israel e Gaza

4) Eclipse solar

5) Terremoto na Turquia



Personalidades

1) Kayky Brito

2) Larissa Manoela

3) Ana Hickmann

4) Daniel Alves

5) Sidney Sampaio

Política

1) Posse do Lula

2) Anderson Torres

3) Alexandre de Moraes

4) Janja

5) Reforma tributária

Clubes de futebol

1) Al-Hilal

2) Al-Nassr

3) Manchester City

4) Inter Miami

5) LDU

Filmes

1) Barbie

2) Oppenheimer

3) Velozes e Furiosos 10

4) Guardiões da Galáxia Vol 3

5) Avatar 2

Séries

1) The Last of Us

2) Loki

3) Wandinha

4) Rainha Charlotte

5) The Witcher

Mortes

1) Glória Maria

2) Rita Lee

3) MC Marcinho

4) Matthew Perry

5) Tina Turner

Comidas

1) Tacacá

2) Bolo alagado

3) Salpicão de frango

4) Temaki frito

5) Roast beef

O que é?

1) O que é intervenção federal?

2) O que é urdu?

3) O que é Hamas?

4) O que é Threads?

5) O que é anistia?

Por que?

1) Por que a guerra em Israel e Gaza?

2) Por que a Rachel Sherazade foi expulsa?

3) Por que MC Kauan foi preso?

4) Por que não pode olhar para o eclipse solar?

5) Por que o Titanic afundou?