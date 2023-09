Kayky Brito aparece sorrindo e em pé após receber alta nesta sexta

A mãe do ator Kayky Brito, 34 anos, Sandra Brito, publicou no começo da noite desta sexta-feira (29/9), três fotos do artista após alta hospitalar recebida mais cedo ainda nesta sexta. Nas imagens, Kayky Brito aparece sorridente, em pé ao lado da família e brincando com crianças.

Junto com o registro fotográfico, Sandra Brito também compartilhou um texto de homenagem e memória ao filho. “Foram dias bem difíceis. Dias de muito choro, de muita tristeza. Dias de decisões. Todas as manhãs eu acordava, chorava muito e conversava com Deus. Ele me acalmava e me levantava. Implorava pra ele não soltar a mão do meu filho e assim ele fez”, escreveu a mãe.

Sandra também agradeceu pelas mensagens de apoio que recebeu: “As orações e carinhos de vocês nos uniram cada vez mais nesse corrente de amor. Agradeço de coração e demorei para postar porque queria estar no mesmo lugar que ajoelhei e implorei pela vida do meu filho. Estou aqui de joelhos agradecendo. Obrigada, Deus. Meu filho também ganhou uma nova vida. Deus é poderoso e nunca falha”.

Alta hospitalar nesta sexta-feira (29/9)

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito, internado desde o dia 2 de setembro de 2023, vítima de politraumatismos, recebeu alta hospitalar na tarde de hoje, com lesões corrigidas com sucesso e em condições de prosseguir com o processo de reabilitação em sua residência”, diz o comunicado do hospital assinado pelos médicos Edno Wallace e Ney Pecegueiro, e pelo diretor Marcelo London.





Kayky foi atropelado por um motorista de aplicativo no dia 2 de setembro, sofrendo politraumatismo e traumatismo cranioencefálico. Ele estava no quiosque Dona Maria, na Barra da Tijuca, com alguns amigos quando foi buscar algo no carro estacionado do outro lado da rua. Ao voltar, ele foi atingido por um veículo. O motorista prestou socorro e fez teste de alcoolemia, testando negativo.





Ainda nesta semana, a Polícia Civil, responsável por investigar o caso, concluiu que o motorista que atropelou o ator Kayky Brito estava abaixo da velocidade permitida na via.

