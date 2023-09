Bruno de Luca não será indiciado por omissão de socorro a Kayky Brito

438

Delegado apontou Bruno como a principal testemunha do caso, já que Brito foi até seu carro minutos antes do acidente (foto: Reprodução/Instagram)

O delegado responsável pelo caso do atropelamento de Kayky Brito, Ângelo Lages, afirmou que Bruno de Luca não será indiciado por omissão de socorro. O apresentador, amigo de Brito, estava com o ator momentos antes dele ser atropelado.O delegado falou ao UOL que Luca "não cometeu nenhum tipo de crime". O apresentador disse à Polícia Civil que viu o atropelamento do amigo na avenida Lúcio Costa, no dia 2 de setembro, mas que não sabia que se tratava de Brito.No início da investigação, Lages apontou Bruno como a principal testemunha do caso, já que Brito foi até seu carro minutos antes do acidente."Estou traumatizado. Pior coisa que aconteceu na minha vida. Ainda estou muito assustado. O Kayky é meu melhor amigo, a gente estava escrevendo uma peça juntos. Estava ali se divertindo, depois fui pagar a conta e aconteceu o que vocês viram", disse Bruno de Luca após prestar depoimento, no dia 6 de setembro.Edivan Martins, funcionário do quiosque Dona Marta, onde os amigos estavam festejando, disse em depoimento que Bruno e Kayky não chegaram alcoolizados, e que beberam vodca e energético no estabelecimento.