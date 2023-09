Kayky Brito quase foi atingido por outro carro antes de ser atropelado

438

O ator Kayky Brito foi atropelado no Rio de Janeiro e está em estado grave (foto: (Reprodução/Instagram))

Antes de ser atropelado na madrugada do sábado (2/9) no Rio de Janeiro, Kayky Brito quase foi atingido por outro carro. O cantor está internado em estado grave após sofrer traumatismo craniano e múltiplas fraturas no corpo em decorrência do impacto.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o ator Kayky Brito atravessa a rua em direção ao seu carro e é quase atingido por um veículo, que freia e evita o impacto. Ele estava em um quiosque na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, com amigos, incluindo o ator Bruno de Luca.





Kayky Brito quase foi atingido por um carro antes de ser atropelado pic.twitter.com/W140HKTBJr — Aleatorio (@aleatorio026) September 5, 2023

Na volta ao quiosque, Kayky Brito é atingido violentamente por outro carro, conduzido por um motorista de aplicativo que transportava uma passageira no momento do acidente. Ele sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas no corpo em decorrência do impacto.



O artista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio, em estado grave. Na tarde desta segunda-feira (4/9), o boletim médico informou que Kayky passou por cirurgias para fixar as fraturas da pelve e do braço direito.