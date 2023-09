Casal de trapezistas cai durante apresentação de circo

438

Um casal de trapezistas caíram durante apresentração de circo na Grande Florianópolis (foto: (Reprodução/Instagram @ocircoaquatico))

Um casal de trapezistas caiu durante uma apresentação de circo na noite dessa quinta-feira (28/9), em São José, na Grande Florianópolis. Argentinos, os artistas caíram de uma altura de cerca de 4 metros. Eles foram levados ao hospital e fazem tratamento.

Os trapezistas são do Circo Aquário. O homem quebrou o osso do punho. Já a mulher trincou a clavícula. A queda ocorreu no fim da apresentação e a suspeita é de que o aparelho de sustentação tenha se rompido.

Em nota publicada no Instagram, o circo informou ter "todas as licenças e autorizações para funcionamento". O grupo também afirmou que, após o acidente, os artistas foram atendidos e encaminhados ao hospital.

Leia: Alunos expulsos por desfilarem nus em jogo de vôlei vão ser readmitidos

"Todo o time do circo lamenta o fato e, como equipe unida e com fortes laços de amizade e camaradagem que desfruta, está solidária com o casal e, neste espírito de coleguismo e união, está ao lado deles e mantém contato frequente com eles por meio de redes sociais e visitas", completou.

Leia: Homem descobre na Serra dos Órgãos que é o próximo na fila de transplantes

O atendimento do Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também prestou socorro.