Série de filmes convida jovens a refletir e cuidar da saúde mental

O Instituto Cactus e o Juntô, iniciativa brasileira do Global Center da Stavros Niarchos Foundation (SNF) para a Saúde Mental de Crianças e Adolescentes no Child Mind Institute, lançam na próxima sexta-feira (23/1) a campanha “Você já sentiu isso?”, uma série de filmes educativos sobre saúde mental de adolescentes e jovens. A campanha integra o Janeiro Branco, mês dedicado à conscientização, à promoção do cuidado e à ampliação do diálogo público sobre saúde mental, e está disponível no YouTube e nas redes sociais das organizações.



Produzida pela Maranha Filmes, a série de vídeos, com duração média de cinco minutos, combina estética cinematográfica, dramaturgia e explicação técnica para abordar, de forma responsável e acessível, temas centrais da saúde mental na juventude. Ao todo, são cinco episódios dedicados à ansiedade, depressão, transtornos alimentares, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e autolesão, com foco no reconhecimento de sintomas, no acesso à informação confiável e no incentivo à busca por apoio.



Os filmes são protagonizados pela atriz Duda Pimenta, conhecida por seus papéis em As Aventuras de Poliana e Poliana Moça, além de produções para plataformas como Netflix, Prime Video e Disney+. As cenas de dramaturgia são acompanhadas por falas da psicóloga Mari Luz, que ajuda a colocar em palavras o que está sendo vivido e sentido, além de traduzir os sinais de alerta de forma acessível para pais e cuidadores e reforçar a importância do cuidado e da busca por apoio.



Este lançamento dialoga diretamente com os princípios do Janeiro Branco ao ampliar o debate público sobre saúde mental e oferecer conteúdos que contribuam para a prevenção, o acolhimento e a redução do estigma. Em um contexto marcado pela circulação de informações superficiais ou imprecisas nas redes sociais sobre saúde mental, “Você já sentiu isso?” se propõe a oferecer conteúdo técnico, contextualizado e seguro, com uma linguagem acessível para adolescentes e jovens.



Um tema urgente



De acordo com o Institute For Health Metrics and Evaluation, vinculado à Universidade de Washington, cerca de um em cada sete adolescentes entre 10 e 19 anos vive com algum transtorno de saúde mental. Além disso, a Organização Mundial da Saúde aponta que metade das condições de saúde mental se manifesta antes dos 14 anos, mas a maioria dos casos não é detectada nem tratada, o que torna a infância e a adolescência janelas decisivas para ações preventivas.



Apesar da relevância desses dados, há uma limitação importante: em muitos contextos, as informações que embasam os estudos são inexistentes ou estão desatualizadas, conforme destaca uma revisão sistemática com participação de pesquisadores do Child Mind Institute, publicada na revista The Lancet.



É nesse cenário que a campanha “Você já sentiu isso?” se diferencia ao ampliar o acesso à informação e estimular a busca por apoio a partir de uma estratégia inovadora de linguagem e formato. A série aposta, especialmente no uso de trends, dinâmicas e formatos virais nas redes sociais para captar a atenção de adolescentes de 13 a 17 anos, aproximando o conteúdo do repertório cotidiano desse público e facilitando a identificação com as situações retratadas.



Em cada vídeo, o público recebe informações sobre canais gratuitos e confidenciais de apoio, como o Pode Falar e o Centro de Valorização da Vida (CVV), reforçando o compromisso da campanha com um cuidado responsável, contínuo e conectado às formas contemporâneas de comunicação juvenil.



“Essa série nasce do nosso compromisso de traduzir o conhecimento científico em conteúdos que realmente façam sentido na vida dos adolescentes brasileiros e de quem cuida deles. Falar sobre saúde mental de forma acessível, responsável e baseada em evidências é essencial para reduzir o estigma, promover o reconhecimento precoce dos sinais e fortalecer caminhos de cuidado que sejam, de fato, efetivos e sensíveis às múltiplas realidades no Brasil”, afirma Carolina Costa, gerente nacional do SNF Global Center no Brasil.



Maria Fernanda Quartiero, fundadora e diretora presidente do Instituto Cactus, destaca que parcerias como esta são estratégicas para ampliar o acesso de adolescentes e jovens a informações confiáveis sobre saúde mental e fortalecer um diálogo mais próximo e responsável com esse público. Para ela, “ao unir diferentes organizações, saberes e linguagens, conseguimos chegar aos jovens nos espaços que eles ocupam e contribuir para a conscientização, a redução do estigma e a construção de uma cultura em que falar sobre saúde mental e buscar ajuda seja algo natural e seguro”.



Todos os vídeos estão disponíveis no YouTube oficial do Instituto Cactus, em collab com o Juntô.