7 alimentos que podem melhorar seu humor e sua saúde mental

As escolhas alimentares que fazemos estão diretamente ligadas ao nosso humor e disposição. A escolha correta do que comer no dia a dia pode ajudar a reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Certos nutrientes atuam diretamente no sistema nervoso, contribuindo para a produção de neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar.

Integrar esses componentes na rotina não exige grandes mudanças, mas sim a inclusão de alimentos específicos que trabalham a favor da saúde mental.

Embora a dieta tenha um papel fundamental, a orientação de um profissional de saúde é essencial para um plano individualizado. Veja a seguir sete opções que podem turbinar seu cérebro e equilibrar suas emoções.

Peixes gordurosos: opções como salmão, sardinha e atum são ricas em ômega-3. Esse nutriente é essencial para a saúde do cérebro, pois ajuda a reduzir inflamações e atua na regulação de serotonina, o neurotransmissor associado ao bem-estar e à felicidade. Chocolate amargo: consumido com moderação (cerca de um a dois quadrados por dia), o chocolate com mais de 70% de cacau é um grande aliado. Ele contém flavonoides, compostos que aumentam o fluxo sanguíneo cerebral, o que pode melhorar o humor e a concentração. Nozes e castanhas: além de serem fontes vegetais de ômega-3, oleaginosas como nozes, amêndoas e castanhas são ricas em magnésio. Este mineral desempenha um papel importante na resposta do corpo ao estresse, ajudando a regular os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Frutas vermelhas: morangos, mirtilos, framboesas e amoras são carregados de antioxidantes, especialmente as antocianinas. Elas combatem o estresse oxidativo no corpo, um processo que tem sido associado a distúrbios como ansiedade e depressão. Folhas verdes escuras: espinafre, couve e rúcula são excelentes fontes de folato, uma vitamina do complexo B. A deficiência desse nutriente está ligada a níveis mais baixos de neurotransmissores que regulam o humor, como a serotonina e a dopamina. Iogurte e kefir: a saúde do intestino tem uma conexão direta com o cérebro. Alimentos ricos em probióticos, como iogurte natural e kefir, ajudam a equilibrar a flora intestinal. Isso pode influenciar positivamente o humor através da conexão intestino-cérebro, que afeta a produção de neurotransmissores. Ovos: versáteis e nutritivos, os ovos são uma ótima fonte de colina, nutriente que atua na regulação do humor e na memória. Também contêm triptofano, um aminoácido essencial que o corpo utiliza para produzir a serotonina.

