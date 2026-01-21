Calor, praia e biquíni: saiba os cuidados essenciais com a região íntima

O verão chega trazendo sol forte, mais tempo de biquíni, praia e piscina, transpiração excessiva e uma rotina alimentar mais relaxada. Embora a estação seja sinônimo de leveza para muitas pessoas, ela representa também um período de maior vulnerabilidade da saúde íntima para grande parte das mulheres. O calor e a umidade criam condições favoráveis ao desequilíbrio da microbiota vaginal e, com isso, aumentam as queixas de candidíase, irritações e desconfortos.

Segundo Tatiana Aoki, ginecologista da Ellowa Health, o verão reúne uma série de gatilhos que exigem atenção redobrada. “Temos um aumento natural de ambientes úmidos, como o uso prolongado de biquíni, além da elevação da temperatura. Somado a isso, há uma tendência maior ao consumo de açúcar e à desregulação alimentar. Tudo isso interfere de forma direta na microbiota”, conta.

Quais são os riscos da época?

De acordo com a médica, os três fatores que se intensificam nesta época são:

Consumo elevado de açúcar

“Sorvetes, bebidas doces e guloseimas típicas do verão contribuem para o desequilíbrio do microbioma vaginal, favorecendo a Candida albicans.”



Estresse e alimentação compensatória



“O estresse leva muitas mulheres a consumirem mais carboidratos e doces, criando um círculo que compromete a saúde vaginal.”



Hidratação insuficiente



“No calor, perdemos mais água e, muitas vezes, não repomos na mesma proporção. A hidratação adequada é essencial para manter a mucosa saudável e reduzir riscos.”



Hábitos perigosos

Fatores externos também pesam. Permanecer muito tempo com o biquíni molhado, usar roupas apertadas e ter contato frequente com areia e água salgada são hábitos comuns que alteram a ventilação e a umidade da região íntima.

“A vulva e a vagina são ecossistemas sensíveis. Pequenos desequilíbrios já são suficientes para desencadear sintomas incômodos. Entender isso ajuda a prevenir desconfortos típicos da estação”, reforça a ginecologista.

Além de ajustes nos hábitos, Tatiana destaca que a suplementação pode ser uma aliada, especialmente em épocas de maior oscilação da microbiota. “Quando pensamos em microbiota vaginal, buscamos fortalecer o ambiente para que os lactobacilos, (nossas bactérias ‘boas’) consigam se manter em equilíbrio. Suplementos formulados com esse foco podem contribuir para reforçar esse ecossistema, sobretudo em épocas mais críticas, como o verão”, afirma.

Dicas para um verão íntimo mais saudável

Trocar o biquíni molhado sempre que possível



Optar por roupas íntimas de algodão



Reduzir açúcar e ultraprocessados



Beber água com frequência ao longo do dia



Estabelecer uma rotina que reduza o estresse



Manter cuidados de higiene que respeitem a microbiota



que respeitem a microbiota Buscar orientação médica antes de iniciar qualquer suplementação



Para a ginecologista, a principal mudança dos últimos anos é a busca das mulheres por informação segura. “As pacientes estão mais curiosas, mais conscientes e menos dispostas a aceitar desconfortos como ‘normais’. A educação em saúde íntima tem sido um pilar fundamental dessa nova fase.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com temperaturas em alta, o corpo fala. Ouvir seus sinais é o primeiro passo para viver a estação com bem-estar e autonomia.