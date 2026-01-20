Verão: cuidados com a pele durante a radioterapia

O verão do Hemisfério Sul se estende até 20 de março, e suas altas temperaturas demandam cuidado com a saúde, incluindo da pele. Para os pacientes diagnosticados com câncer e, especialmente, àqueles com indicação de radioterapia, a Sociedade Brasileira de Radioterapia (SBRT) traz algumas recomendações.

Algumas reações como vermelhidão, coceira, descamação ou bolhas costumam surgir a partir da terceira semana de radioterapia, persistindo por mais algumas semanas após o término das sessões. No verão, essa situação se intensifica. A exposição ao sol, o calor excessivo, o cloro das piscinas e a água do mar são agentes que podem agravar irritações, aumentar o ressecamento da pele e favorecer infecções na área irradiada.

Cerca de 60% dos pacientes oncológicos recebem radioterapia como parte do tratamento, seja de forma isolada ou em combinação com outros métodos, como cirurgia e quimioterapia. Denise Ferreira, diretora de comunicação da SBRT e radio-oncologista do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, destaca a importância de garantir a segurança e o conforto do paciente durante esse período.

“Durante a radioterapia, a pele da área irradiada entra em um processo inflamatório. Isso ocorre porque a radiação age sobre as células tumorais, impedindo-as de se multiplicar. Esses tecidos não têm capacidade adequada de regenerar as regiões de tecido saudável junto aos tecidos tumorais. Com isso, a exposição ao sol representa um risco altíssimo, podendo causar até queimaduras graves. Por isso, a indicação é zero exposição solar direta na área tratada”, afirma Denise.

Ainda segundo a especialista, outros cuidados são indispensáveis nesta época do ano para evitar danos à pele. “É essencial que o paciente use roupas de algodão que cubram a área afetada, evite atritos e mantenha a pele hidratada com produtos recomendados pelo médico especialista”.

De acordo com Denise, o uso de filtro solar pode ser indicado, mas, devido à possibilidade de a loção causar irritação, é importante procurar o médico para auxiliar na escolha do produto mais adequado. “Produtos químicos fortes, como o cloro da piscina ou o sal do mar, devem ser evitados. Além disso, a água do mar ou da piscina pode estar contaminada, o que aumenta significativamente o risco de infecções”, completa a radio-oncologista.

Após o tratamento

Os cuidados com a pele se estendem também após o término da radioterapia, já que as reações cutâneas podem persistir por algumas semanas. A especialista reforça que a proteção deve ser mantida por um período prolongado. “A orientação médica deve ser seguida até a completa recuperação da pele irradiada. O paciente deve manter os cuidados mesmo após o término do tratamento, pois a pele ainda leva um tempo para se regenerar”, completa Denise.

A parte do corpo que recebeu a radioterapia retém uma espécie de “memória” da irradiação, permanecendo mais sensível e suscetível a danos solares por um longo período. “É recomendado que cuidados rigorosos, como proteção solar de rotina e hidratação constante, sejam mantidos por, no mínimo, quatro a seis meses após o término da radioterapia”, destaca a especialista.

Principais cuidados