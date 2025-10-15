Além da aréola: 5 tratamentos que resgatam a autoestima pós-câncer

As campanhas do Outubro Rosa reafirmam a importância da reconstrução da aréola para mulheres que venceram o câncer de mama. A jornada de recuperação da autoestima de uma doença tão dolorosa envolve cuidados com o corpo e a mente que auxiliam a mulher a se reconectar consigo mesma.

O processo de cura deixa marcas que não são apenas físicas. A quimioterapia e a radioterapia afetam a pele, os cabelos e a disposição, exigindo uma atenção especial para que quem se recuperou do câncer se sinta bem novamente em seu próprio corpo.

Por esses motivos, diversas terapias complementares atuam como aliadas para fortalecer a autoconfiança e o bem-estar durante essa fase de recuperação.

Tratamentos que auxiliam na jornada de recuperação

A recuperação integral depende de diferentes caminhos de cuidado. Confira abaixo alguns tratamentos que ajudam a restaurar não apenas a aparência, como principalmente a saúde emocional e a qualidade de vida após o tratamento oncológico.

Micropigmentação da aréola: a técnica recria o desenho da aréola e do mamilo com pigmentos aplicados na pele. Esse procedimento oferece um resultado visual muito próximo do natural, e, para algumas mulheres, representa o encerramento de um ciclo de tratamento e a recuperação de uma parte simbólica do corpo.

Cuidados dermatológicos: a pele frequentemente fica mais sensível e suscetível a manchas após a quimioterapia. Tratamentos focados em hidratação, recuperação da barreira cutânea e uso de protetor solar são importantes para fortalecer a pele e recuperar a autoestima da mulher.

Terapias capilares: a queda de cabelo é um dos efeitos colaterais consequentes do tratamento mais impactantes para a autoestima. Terapias que estimulam o couro cabeludo, como massagens, aceleram o crescimento de fios mais fortes e saudáveis após a recuperação.

Reabilitação física e nutricional: retomar a rotina de atividades físicas, mesmo que de forma leve, ajuda a recuperar a força muscular, a energia e a confiança no corpo. Exercícios como ioga e pilates são indicados. Um plano alimentar balanceado, focado em nutrientes que combatem a fadiga, também é um pilar para o bem-estar geral.

Apoio psicológico: cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar do corpo. A terapia oferece um espaço seguro para processar os medos, as mudanças e os desafios enfrentados durante o câncer. Conversar com um profissional ajuda a reconstruir a autoimagem e a encontrar novas formas de encarar a vida.

