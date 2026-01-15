Trombose do viajante: entenda o risco vascular nas férias escolares

A chegada das férias escolares durante o verão estimula milhares de pessoas a viajarem para aproveitar o calor e curtir um lazer. Contudo, apesar da animação para viagem, é preciso atentar-se e estabelecer cuidados para prevenir a chamada “trombose do viajante”.

O que é trombose?

A trombose é uma condição vascular decorrente de uma série de fatores, como:

Genética

Obesidade

Aterosclerose

Uso de alguns tipos de medicamentos, como anticoncepcionais

Inatividade, comum durante o percurso de viagens longas

Josualdo Euzébio Silva, cirurgião vascular e membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), explica que a patologia se dá pela formação de coágulos de sangue, sendo capaz de ocorrer em qualquer vaso do corpo, porém, é mais comum nos membros inferiores, cuja circulação é naturalmente mais lenta, aumentando a probabilidade. “Os trombos provocam problemas de circulação com a obstrução, parcial ou total, do vaso”, destaca.

Segundo o especialista, os principais sintomas são:

Dor

Inchaço

Alterações na textura,coloração e temperatura da pele (mais comum em casos avançados)

Embolia pulmonar

O grande risco da trombose está na embolia pulmonar. A condição surge com um coágulo se desprendendo do local de origem e seguindo em direção ao pulmão, podendo levar à morte pela obstrução.

Os sinais aparecem somente em uma situação crítica, que, segundo o especialista, levam à:

Dor no peito

Falta de ar

Tosse com ou sem a presença de sangue

Alterações nos batimentos cardíacos

Tontura

Desmaio

Sudorese

Febre

Muitas vezes silenciosa e preocupante, a trombose é uma doença grave, que envolve a formação de coágulos sanguíneos e pode desencadear complicações graves, como a embolia pulmonar. Entenda, nesta galeria, os sintomas, tratamentos e prevenção. - Imagem Freepik Um estudo da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), com dados obtidos de janeiro de 2012 a agosto de 2023, revela uma situação preocupante. Mais de 489 mil brasileiros foram hospitalizados devido à trombose venosa no período. - Reprodução de vídeo EPTV Diante disso a influencer e atriz Sarah Femina, de 21 anos, passou por dificuldades no fim de 2024. Afinal, no meio da gravação de um vídeo, percebeu que sua perna esquerda estava escura e dolorida. Instagram @sarahfemina Depois de procurar ajuda médica, foi diagnosticada com trombose profunda. Assim, ficou internada por três dias e necessitará de remédios anticoagulantes até junho. Instagram @sarahfemina "A pior dor que eu já senti na minha vida. E eu nunca tive nada, nunca tive nenhum sinal, sou muito ativa. É esquisito, porque eu sou nova, eu faço exercício físico", disse em entrevista à EPTV. Instagram @sarahfemina "Ele falou que é uma trombose profunda na femoral e ilíaca. Eu fiquei chocada, pois estava morrendo de medo de perder a perna. Foi um choque e já começaram a me dar anticoagulantes, pois minha perna estava roxa e inchada", acrescentou a moradora de Araras (SP). Reprodução de vídeo EPTV "Qualquer doença inflamatória pode levar o paciente à trombose. Então, a Covid é pró-trombótica e eleva a chance do paciente apresentar esse processo, como outras doenças também. O câncer eleva de maneira expressiva o risco de trombose", disse o cardiologista Agnaldo Píscopo. Reprodução de vídeo EPTV A trombose é uma formação de coágulos (massa semissólida de sangue) no interior de veias (trombose venosa) ou artérias (trombose arterial) impedindo o fluxo sanguíneo e podendo causar diversos sintomas ao corpo humano. Divulgação Entre eles, estão dor, vermelhidão ou inchaço na região afetada e, nos casos mais graves, complicações como infarto ou Acidente Vascular Cerebral (AVC). Imagem Freepik Estes sintomas são mais comuns em caso de trombose na perna, pé ou braço. Contudo, a trombose pode se desenvolver nas veias e artérias de qualquer parte do corpo, podendo afetar também órgãos como pulmão ou cérebro. Reprodução de vídeo EPTV Essa condição é mais frequente em caso de cirurgias recentes, períodos longos de imobilidade, uso de anticoncepcionais com estrogênio ou terapia de reposição hormonal. Reprodução de Rede Social O diagnóstico inclui o histórico do paciente, com um levantamento dos fatores de risco, e realização de um exame físico da área afetada. Nele, é levado em conta o dímero D, um dos principais marcadores para detectar possíveis coágulos. Imagem Freepik A ultrassom com Doppler (método de imagem não invasivo) avalia o fluxo nas veias, especialmente nas pernas, enquanto a Flebografia apresenta um contraste que permite visualizar as veias por radiografia, indicado em casos específicos. Imagem Freepik A tomografia com protocolo para trombose é usada principalmente na suspeita de embolia pulmonar, mas também é útil em outros casos. Reprodução de vídeo EPTV O objetivo do tratamento é impedir o avanço do trombo e evitar complicações. Assim, os anticoagulantes são medicamentos que evitam a formação de novos coágulos e estabilizam os já existentes. - Imagem Freepik Os trombolíticos são usados em situações mais graves para dissolver o coágulo diretamente na veia, sob supervisão hospitalar. Reprodução de vídeo EPTV O filtro de veia cava é indicado quando anticoagulantes não podem ser utilizados. Ele impede que coágulos cheguem aos pulmões. Instagram @sarahfemina Para a prevenção, é necessário adotar hábitos saudáveis como evitar ficar parado por muito tempo, sobretudo durante viagens ou internações. Por isso, é preciso movimentar-se regularmente para ajudar a circulação. Jenny Hill Unsplash Além disso, é preciso praticar atividades físicas para melhorar o fluxo sanguíneo, assim como beber água regularmente, algo que reduz a viscosidade do sangue e não fumar (tabagismo agride os vasos). O médico mais indicado para se consultar em caso de suspeita de trombose é o angiologista. Esta especialidade, portanto, é a mais indicada para fazer o diagnóstico e orientar o tratamento de problemas que afetam os vasos sanguíneos. Reprodução de vídeo EPTV No entanto, em caso de suspeita de trombose, é recomendado procurar uma emergência para uma avaliação assim que possível, para evitar que o problema se agrave. - Imagem Freepik A meia anti trombose, também conhecida como elástica, de compressão ou Venosan, é um produto essencial para prevenir a formação de coágulos sanguíneos em pacientes que passaram por cirurgias ou estão em repouso prolongado. Divulgação As meias possuem área do calcanhar mais macia e cinta com silicone na altura da coxa nos modelos 7/8, para proporcionar maior conforto, que não permite que enrolem. Divulgação Dados da Secretaria de Saúde de São Paulo de janeiro de 2025 apontam um aumento de 25,7% (522) dos casos de trombose na cidade comparados ao mesmo período do ano anterior (415). Divulgação Voltar Próximo

Cuidados

Para evitar os sinais, deve-se estabelecer uma série de cuidados antes da viagem. Primeiro, a recomendação é sempre consultar um cirurgião vascular para averiguar a saúde da circulação. “O profissional pode indicar medicamentos ou meias de compressão para melhorar o fluxo sanguíneo”, detalha o especialista.

Vale destacar que as meias de compressão apenas são eficientes, quando usadas corretamente e, por esse motivo, não devem ser compradas sem prescrição médica, já que a compressão inadequada é prejudicial.

Além disso, deve-se ter atenção durante o percurso. O especialista recomenda que o ideal é fazer paradas e se levantar para caminhar, periodicamente, se possível. Os passageiros também precisam manter alguns cuidados, como:

Hidratação

Evitar álcool

Vestir roupas e calçados confortáveis, evitando apertar os membros

Durante o trajeto, deve-se realizar exercícios, ainda que sentados. Um deles é apoiar os pés no chão e levantar o calcanhar para mover o músculo sóleo, considerado o segundo coração, permitindo assim, que o sangue seja impulsionado para os membros superiores.

“Os cuidados permitem uma viagem mais tranquila, segura e proveitosa com a família ou amigos, sem que surpresas desagradáveis acabem com um momento que deveria ser de lazer e diversão”, aponta.