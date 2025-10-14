Chance de novo episódio de trombose durante a vida é de 50%, diz especialista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chance de um novo episódio de trombose venosa profunda ao longo da vida é de até 50%. Em cinco anos, a probabilidade cai para 26%. O alerta é de Rafael de Athayde, membro da Comissão de Tromboembolismo Venoso da SBACV-SP (Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular - Regional São Paulo).

Nesta segunda-feira (13/10), Dia Mundial da Trombose, o alerta ganha ainda mais relevância, e reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

Segundo Rafael, a repetição do episódio é possível em algumas pessoas devido à exposição a fatores que mantêm o sangue mais propenso a coagular.

É o caso de pacientes com câncer ativo, doenças hematológicas -como a síndrome antifosfolípide (provoca a produção de anticorpos contra proteínas do próprio corpo, levando a um risco aumentado de formação de coágulos)-, trombofilias hereditárias, obesidade, imobilização frequente ou uso contínuo de hormônios.

Além disso, quando a primeira trombose acontece sem uma causa aparente, a probabilidade de recorrência é mais alta.

A retrombose pode ocorrer no mesmo segmento venoso ou não. "Por exemplo, o paciente teve uma trombose na perna esquerda e dois, três anos após o tratamento tem na direita".

Alguns exames podem ser úteis para avaliar quem pode sofrer uma recorrência. O D-dímero, marcador biológico que indica alterações no processo de coagulação, por exemplo, pode ajudar a prever a chance de novos episódios após a suspensão do tratamento.

Testes genéticos e de trombofilias também são indicados em situações específicas, como pacientes jovens, casos familiares ou tromboses em locais incomuns.

A conduta preventiva é sempre individualizada. Ele leva em conta a causa da primeira trombose, a presença de elementos persistentes e o perigo de sangramento. Em alguns casos, é necessário manter anticoagulantes por longos períodos.

FATORES DE RISCO E PREVENÇÃO

Os principais fatores de risco são sedentarismo, tabagismo, sobrepeso e obesidade. Mulheres que fazem uso de contraceptivos ou de hormônios devem ter cuidado e consultar o médico. O mesmo vale para quem tem histórico de trombose espontânea (sem causa aparente) e pacientes com câncer. Em viagens longas, caminhe durante o voo, se hidrate e use meias elásticas. Consulte um cirurgião vascular para orientação.

Não consuma frituras, carboidratos refinados e demais alimentos inflamatórios. Dê preferência aos antioxidantes e às carnes magras.

O excesso de varizes ou quando elas estão muito dilatadas apontam risco para trombose. É indicativo de insuficiência venosa. O sangue não circula de forma adequada, o que propicia a formação de coágulo. Neste caso, é importante consultar um cirurgião vascular, que verificará a necessidade de intervenção ou tratamento.

Em gestantes, puérperas e pessoas com mais de 50 anos a predisposição para desenvolver o problema também é maior.

O frio é um facilitador para o problema, de acordo com Rafael. "A incidência de trombose é maior em regiões de clima frio. É um mecanismo fisiológico. No frio, o sangue tende a ficar um pouco mais estagnado e acontece uma vasoconstrição, quando as veias, as artérias se contraem", explica.

BENEFÍCIOS DO SALTO

Usar calçados de salto médio e confortáveis pode auxiliar na prevenção da trombose. "A mulher com salto médio tem uma contração maior da panturrilha, o que favorece o retorno venoso. Rasteirinhas são ruins para a circulação. Não vamos dizer que aumenta a incidência de trombose, mas podem propiciar o desenvolvimento de varizes nas pernas", diz o médico.

Por fim, preste atenção aos sintomas: dor súbita, inchaço, calor e vermelhidão na perna, geralmente na panturrilha. "Procure o serviço médico o quanto antes, porque a trombose pode se desenvolver silenciosamente. Quadro pulmonar, como dor torácica súbita, merece atenção", alerta o médico.

"Quem faz muita atividade física, corredor, por exemplo, sofre lesão muscular durante a prática. Esse é um quadro que às vezes o paciente tem o inchaço na perna e acha que está com trombose, mas na maioria dos casos é uma ruptura muscular.

Por outro lado, é um fator que tem que ficar de olho. O paciente que faz atividade física muito intensa e incha a perna deve procurar atendimento médico, principalmente se for na região da batata da perna", finaliza.