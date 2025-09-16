Cinco pontos para entender a trombose

Essa terça-feira (16/9) é o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose. A doença que assombra pessoas que trabalham sentadas e viajantes de longas distâncias ocorre quando um coágulo sanguíneo se desenvolve no interior das veias das pernas devido à circulação inadequada, impedindo assim a passagem do sangue.

“A trombose geralmente se manifesta como um quadro de dor na perna, principalmente na panturrilha, associado a inchaço persistente, calor, sensibilidade e vermelhidão, o que vai levar quase sempre à procura de ajuda médica. Em casos mais raros, o coágulo pode ainda se desprender da parede da veia e correr pela circulação até chegar ao pulmão, causando uma embolia pulmonar que pode resultar até mesmo em morte súbita”, explica a cirurgiã vascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Aline Lamaita .

Mas, apesar de já ser consideravelmente conhecida, a doença continua sendo constantemente estudada e relacionada a alguns hábitos de vida.





Assistir televisão em excesso é um fator de risco?



Um estudo de 2018 publicado no Journal of Thrombosis and Thrombolysis mostrou que o hábito diário de assistir, por muito tempo, televisão, está associado ao surgimento de coágulos sanguíneos, pois permanecer longos períodos sentado pode diminuir o fluxo de sangue para as pernas e pés.

“Mesmo quem pratica atividades físicas regularmente possui mais chances de desenvolver trombose caso passe muito tempo sentado em frente à televisão, de acordo com o estudo”, destaca Aline. O mais correto seria, em vez de ‘maratonar’ diariamente séries e filmes sem pausa, intercalar com alguma atividade que movimente as pernas.



Trabalhar sentado pode favorecer?



É comum na rotina de escritório passar várias horas seguidas sentados na mesma posição e no home office isso só tende a piorar, já que o ambiente da casa, em teoria, é mais confortável. “Temos o hábito de deixar tudo por perto, ao alcance das mãos, o lanchinho, o café, a água, o celular e às vezes até a televisão. Mas precisamos lembrar que se já sofríamos com a falta de mobilidade quando tínhamos a rotina do escritório, o home office só veio a piorar, em uma rotina no qual estamos confinados a poucos metros quadrados, num ambiente do nosso controle. Nossa mobilidade reduziu muito, e com isso um aumento de retenção de líquidos, dor nas pernas e até um aumento na incidência de trombose”, explica a médica.

“Para evitar problemas circulatórios, existem algumas dicas, como: a cada hora de trabalho, levante, ande por cinco minutos, movimente as pernas, se espreguice; invista em uma meia elástica de compressão (consulte seu médico para saber o modelo ideal); e beba água, o que ajuda no funcionamento do organismo e na fluidez do sangue. Deixe a água um pouco distante, o suficiente para te fazer levantar da cadeira para pegar”, explica Aline.



Exercício físico previne a trombose?



Segundo a médica, um dos maiores fatores de risco para trombose é a imobilização e, com isso, a prática de atividade física se torna uma arma poderosa para sua prevenção, já que aumenta a velocidade do fluxo sanguíneo dentro dos vasos, melhorando a circulação e dificultando a formação de coágulos.

“Qualquer exercício que trabalhe a panturrilha, a batata da perna, vai ajudar. Apenas o ato de flexionar e esticar o tornozelo já é significativo. Pode ajudar usar uma faixa para ser colocada na ponta dos pés como resistência e fazer força para esticar os pés. Movimentos circulares com o tornozelo, abraçar e esticar as pernas e movimentos como o de bicicleta podem ajudar caso a pessoa tenha a capacidade de realizá-los sem dor ou incômodo, diariamente”, explica a médica.

“Para quem não tem o hábito de realizar atividade física, o ideal é começar com pouco tempo, 15 a 20 minutos, mas diários, e ir aumentando. Tente realizar a atividade de preferência sempre na mesma hora: não espere a inspiração bater, levante e faça, por rotina. Pense que é pouco tempo: só 15 minutos”, explica. Qual atividade? Vale tudo: agachamento, subir as escadas do prédio, caminhada na rua - o que não vale é ficar parado.



Gestação e parto cesárea aumenta o risco?



“O risco de mulheres desenvolverem trombose aumenta substancialmente durante a gravidez e novamente durante a recuperação pós-parto. Isso porque, além da questão hormonal, o fluxo sanguíneo tende a ser mais lento devido à inatividade ou à pressão nos vasos sanguíneos causada pelo útero em expansão, o que torna o sangue mais propenso a coagular”, alerta Aline.

Segundo dados de uma revisão da University of Texas Health Medical School at Houston, publicada em 2019, o risco de acidente tromboembólico durante as seis semanas pós-parto é 22 vezes mais elevado do que quando já se passou um ano do nascimento da criança. Como a cesárea é uma cirurgia que exige recuperação, também há risco de trombose.

O uso de pílula anticoncepcional é relacionado com a trombose?

De acordo com Aline, o uso de pílulas anticoncepcionais combinadas pode aumentar a incidência de trombose de três a cinco vezes a depender do tipo de pílula e forma de administração. “Isso ocorre porque a quantidade de hormônios presentes nas pílulas anticoncepcionais é capaz de alterar a circulação, aumentando o risco de formação de coágulos nas veias profundas. Por isso, o uso desse método não é recomendado por mulheres que já possuem predisposição ao problema”, explica a médica.

“Pílulas com altas doses de estrogênio também possuem maiores chances de provocar hipertensão arterial, principalmente em mulheres que fumam, têm mais de 35 anos ou já sofrem de hipertensão”, acrescenta. O ideal é sempre consultar um médico. “Apenas o ginecologista poderá realizar uma avaliação levando em conta fatores como histórico médico e familiar para então recomendar o método contraceptivo mais adequado para você, seja ele hormonal ou de barreira”.

