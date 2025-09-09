Trombose: Brasil registra mais de 36 mil casos no 1º semestre de 2025

O Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose (16/8) chama a atenção para uma condição que ainda recebe pouca visibilidade, mas que pode trazer consequências graves, como derrame cerebral, infarto, embolia pulmonar e até amputações.

A trombose ocorre quando há a formação de coágulos que impedem o fluxo normal do sangue nas veias ou artérias, e está associada a fatores como:

Idade avançada

Histórico familiar

Obesidade

Câncer

Uso de anticoncepcionais combinados ao tabagismo, cirurgias, imobilidade prolongada e gestação

Cenário no Brasil

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais de 75 mil casos de trombose em 2024, e apenas nos primeiros seis meses de 2025, já foram contabilizados mais de 36 mil novos diagnósticos. Esse cenário se reflete em histórias como a da jornalista Márcia Sad, 37 anos, que descobriu há poucas semanas que estava com trombose e conta que os primeiros sinais foram sutis.

“Começou com uma mancha vermelha na parte interna da coxa esquerda que doía ao toque. Depois de três dias, a dor desceu para a panturrilha, e comecei a ter dificuldades para andar”, relata. O diagnóstico foi confirmado por exame de Doppler, que identificou trombose em duas veias da perna esquerda.

Márcia permaneceu internada por três dias e iniciou tratamento com anticoagulantes ainda no hospital. “Era uma dor como se o músculo estivesse repuxando e latejava bastante. Ficou um pouco inchado, mas foi a dificuldade para caminhar que me fez procurar a emergência”, relembra.



Hoje, ela encara a doença como um alerta para o autocuidado. “Não sei ao certo se a trombose foi por conta da cirurgia que fiz na vesícula, pelo uso de anticoncepcional ou pela obesidade. Mas o que mais me surpreendeu foi perceber que é essencial conhecermos os sinais do corpo e buscarmos ajuda ao notar algo diferente. Pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento”, diz.

Diagnóstico

Márcia reforça a importância da atenção aos sintomas: “esteja atenta aos sinais do corpo e procure um médico assim que notar algo fora do normal. Quanto mais cedo o tratamento começar, melhores serão os resultados”. Após a experiência, ela mudou hábitos: “vou continuar a medicação por seis meses, fazer exames de rotina, parei com o anticoncepcional e voltarei a praticar exercícios físicos para melhorar a circulação”.

Para o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), Armando Lobato, relatos como o de Márcia reforçam a importância do diagnóstico. “Trombose é uma condição séria que ainda recebe pouca atenção, dificultando seu tratamento precoce. Iniciativas como o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose são fundamentais para lembrar a população da importância de cuidar da saúde vascular, estar atento aos sinais do corpo e buscar acompanhamento médico regular”, afirma.





5 dicas para prevenir a trombose



1. Mexa-se com frequência



Evitar longos períodos sentado é fundamental para reduzir o risco de trombose venosa profunda (TVP). Levante-se e caminhe a cada 1–2 horas, alongando-se e ativando as panturrilhas, por exemplo, elevando calcanhares e pontas dos pés. Durante voos, prefira assentos no corredor e faça pausas para caminhar; em viagens de carro, programe paradas regulares para alongamento e movimentação.



2. Mantenha hábitos saudáveis



Praticar atividade física regularmente, manter boa hidratação e controlar o peso são medidas que ajudam a prevenir a TVP. Além disso, é importante evitar o tabaco e o consumo excessivo de álcool, que aumentam o risco de complicações trombóticas.



3. Considere o uso de meias de compressão graduada



Em situações de risco, como voos com mais de quatro horas, o uso de meias de compressão graduada pode ser recomendado. Estudos clínicos mostram que elas ajudam a reduzir a ocorrência de TVP assintomática em viagens longas. Para que sejam eficazes, devem ser utilizadas com orientação médica e no tamanho correto.

4. Avalie o risco após cirurgias ou imobilizações



Pessoas que passaram por cirurgias, internações prolongadas ou imobilizações, como uso de gesso, devem solicitar avaliação médica para identificar o risco de TVP. A profilaxia inclui estratégias como deambulação precoce, dispositivos mecânicos e, quando indicado, anticoagulação, contribuindo para a redução de eventos trombóticos.



5. Conheça fatores de risco e sinais de alerta



É fundamental reconhecer fatores de risco como cirurgia recente, imobilização, câncer, gravidez ou puerpério, uso de hormônios com estrogênio e histórico prévio de TVP. Fique atento a sinais de alerta, incluindo dor ou inchaço assimétrico nas pernas, calor e vermelhidão local. Procure atendimento imediato se houver falta de ar súbita ou dor torácica.