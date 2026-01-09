E se você tiver alergia a frutos do mar? Verão requer cuidados
Especialistas explicam como acontece, alertam sobre riscos de anafilaxia e orientam alternativas nutricionais seguras para quem precisa evitar esses alimentos
compartilheSIGA
Com a chegada do verão e a crescente busca por pratos à beira-mar, a alergia a frutos do mar ressurge como um tema de extrema importância para a saúde pública, demandando atenção redobrada de consumidores e estabelecimentos. Estima-se que cerca de 200 a 250 milhões de pessoas em todo o mundo sofram com algum tipo de alergia alimentar, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), um universo que exige vigilância constante.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o Better Health Channel, a alergia a frutos do mar e peixes se manifesta mais frequentemente em adolescentes e adultos do que em crianças pequenas, sendo que uma em cada 100 pessoas é afetada por essa condição.
- Intolerância ou alergia alimentar? Diferença e riscos de diagnóstico errado
- Os 5 alimentos que mais causam intoxicação alimentar; veja cuidados
O alergista da Afya Educação Médica de Belo Horizonte, Pedro Celeste Valadares, explica que uma crise a frutos do mar acontece quando o sistema imunológico, responsável por defender nosso organismo, se confunde e identifica algo inofensivo, como o camarão, como se fosse um inimigo perigoso.
“Para tentar nos proteger, ele libera várias substâncias químicas na corrente sanguínea, desencadeando uma reação exagerada. Os vasos sanguíneos se dilatam e deixam escapar líquidos, o que provoca inchaço, coceira e vermelhidão”, explica Pedro. “O corpo também pode tentar fechar a garganta ou provocar espirros para impedir a entrada desse falso inimigo.”
Segundo o alergista, existem as alergias:
- Com reação imediata: são as mais comuns, manifestando-se minutos após a ingestão com sintomas como urticária e, em casos graves, anafilaxia
- Com reação tardia: que levam horas para se manifestar e geralmente causam problemas gastrointestinais, como vômitos ou diarreia
A alergia a frutos do mar carrega uma das maiores taxas de anafilaxia induzida por alimentos. Estudos da Thermo Fisher Scientific indicam que, em adultos afetados, a taxa de anafilaxia pode chegar a quase 42%, enquanto em crianças a taxa é de aproximadamente 12%.
Leia Mais
Alternativas nutricionais e fortalecimento da saúde imunológica
Diante desse cenário, surge também uma preocupação comum entre pessoas que precisam excluir frutos do mar da alimentação: como garantir todos os nutrientes que esses alimentos oferecem sem comprometer a saúde e o equilíbrio nutricional?
A nutróloga da Afya Educação Médica de Montes Claros, Juliana Couto Guimarães, informa que, mesmo com alergia a frutos do mar, é totalmente possível manter uma alimentação equilibrada por meio de substituições adequadas. São elas:
- Ômega-3: pode ser obtido por meio de sementes e óleos vegetais, como linhaça, chia e cânhamo, além de nozes, ricas em ALA (ácido alfa-linolênico). Suplementos de ômega-3 de algas oferecem uma alternativa segura e 100% vegetal com DHA (ácido docosa-hexaenoico) e EPA (ácido eicosapentaenoico)
- Zinco: também presente nos frutos do mar, pode ser garantido com carnes magras, ovos, feijão, lentilha, grão-de-bico, sementes, castanhas e cereais integrais
- Proteínas: podem ser supridas por carnes, ovos, leites e derivados quando bem tolerados, leguminosas, tofu, tempeh, outras proteínas vegetais e shakes de whey, ervilha ou arroz
Juliana ressalta que, para fortalecer a saúde imunológica e reduzir inflamações associadas a alergias, é importante incluir alimentos anti-inflamatórios na dieta, como frutas vermelhas, cúrcuma, gengibre, azeite extravirgem, chia, linhaça, nozes, vegetais verdes-escuros, abacate, uva roxa e tomate, fontes de
resveratrol e licopeno.
- Alergia grave: pesquisadores criam 1ª caneta de adrenalina brasileira
- Mudanças nos hábitos alimentares são inevitáveis, dizem especialistas
Além disso, a nutróloga destaca nutrientes fundamentais para o funcionamento do sistema imunológico:
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Vitamina C, presente na acerola, kiwi e laranja
- Vitamina D, obtida por exposição ao sol e suplementação quando necessário
- Zinco, encontrado em carnes, ovos e sementes
- Selênio, presente na castanha-do-pará
- Probióticos, presentes em iogurte, kefir e kombucha
“Suplementos também podem ser úteis, avaliados individualmente por um profissional de saúde, incluindo DHA de algas, curcumina, vitamina D, vitamina C, probióticos e quercetina”, comenta a especialista.