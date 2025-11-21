Comer fora sem medo: os 7 alimentos de maior risco em restaurantes
De saladas a frutos do mar, alguns pratos exigem atenção redobrada. Saiba o que evitar para não colocar a saúde em risco ao comer fora de casa
Pedir um prato no restaurante favorito é um ritual de prazer para muitas pessoas. No entanto, uma escolha inadequada no cardápio pode transformar a refeição em um grande transtorno, com consequências diretas para a saúde. O segredo para evitar problemas está em conhecer quais alimentos exigem um cuidado extra, especialmente em cozinhas comerciais onde o volume de produção é alto.
Alguns ingredientes, por sua natureza ou modo de preparo, são mais suscetíveis à contaminação por bactérias e outros micro-organismos. Saber identificá-los ajuda a tomar decisões mais seguras e a aproveitar a experiência de comer fora sem preocupações. Confira a seguir os principais pontos de atenção no menu.
1. Verduras e folhas cruas
Saladas parecem a opção mais saudável, mas folhas mal lavadas podem abrigar bactérias como a E. coli. Em restaurantes, a lavagem em grande escala nem sempre é perfeita. Em bufês, observe a aparência dos vegetais: se parecerem murchos ou com manchas, é melhor evitar.
2. Frutos do mar crus
Ostras, ceviches e outros pratos com pescado cru são deliciosos, mas extremamente perecíveis. Podem conter a bactéria Vibrio, que causa infecções gastrointestinais graves. Consuma esses alimentos apenas em estabelecimentos especializados e de alta confiança, onde o frescor e o manuseio correto são prioridade.
3. Carne moída malpassada
Hambúrgueres ao ponto ou malpassados são um risco. O processo de moagem pode espalhar bactérias da superfície por toda a carne, e elas podem não ser eliminadas se o cozimento for insuficiente. Para mais segurança, peça sempre sua carne moída bem passada.
4. Ovos com gema mole
A gema mole ou crua, presente em ovos fritos, poché ou em preparos como maioneses caseiras e molhos à carbonara, é um veículo comum para a Salmonella. Opte sempre por pratos em que os ovos estejam completamente cozidos para minimizar o risco.
5. Brotos crus
Brotos de feijão, alfafa e outros vegetais crescem em condições quentes e úmidas, um ambiente ideal para a multiplicação de bactérias. Mesmo uma lavagem cuidadosa pode não ser suficiente para eliminar o risco. É mais seguro consumi-los cozidos.
6. Comida morna em bufês
A chamada "zona de perigo" para os alimentos fica entre 5 °C e 60 °C, faixa de temperatura em que as bactérias se multiplicam rapidamente. Pratos mantidos mornos em bufês por longos períodos são um convite a problemas. Certifique-se de que os alimentos quentes estejam realmente soltando vapor e os frios, bem refrigerados.
7. Frutas já cortadas
Fatias de melão, melancia ou mamão expostas em um balcão podem sofrer contaminação cruzada por facas ou tábuas mal higienizadas. Além disso, o tempo de exposição aumenta o risco. Sempre que possível, prefira frutas inteiras que você mesmo possa descascar.
