RESPIRAÇÃO

5 melhores frutas para os pulmões e saúde respiratória

Antes mesmo de falar em alimentos, a saúde dos pulmões depende de três pilares básicos

17/12/2025 18:44 - atualizado em 17/12/2025 18:50

5 melhores frutas para os pulmões e a saúde respiratória
Saiba 5 melhores frutas para a saúde respiratória crédito: Tupi

A alimentação exerce influência direta sobre a saúde respiratória. Algumas frutas para os pulmões oferecem ação anti-inflamatória, antioxidante e imunológica, auxiliando na prevenção e no controle de doenças como asma, bronquite, enfisema e infecções respiratórias.

Frutas para os pulmões e os pilares da saúde respiratória

Antes mesmo de falar em alimentos, a saúde dos pulmões depende de três pilares básicos. Exercícios respiratórios diários, com respirações profundas por alguns minutos, ajudam a expandir os alvéolos e melhorar a oxigenação.

Também é fundamental evitar fumaça, poluentes e o tabagismo, além de manter exposição solar adequada para níveis saudáveis de vitamina D. Esses hábitos potencializam os efeitos das frutas para os pulmões, tornando a proteção respiratória mais eficaz.

Frutas para os pulmões ricas em vitamina C e ação antioxidante

A laranja é uma das frutas mais importantes para a função pulmonar. Rica em vitamina C, fortalece o sistema imunológico e ajuda a reduzir processos inflamatórios das vias aéreas, diminuindo episódios de asma.

A goiaba também se destaca pelo alto teor de vitamina C e antioxidantes. Seu consumo regular auxilia no combate a infecções respiratórias e contribui para a proteção pulmonar em quadros como bronquite e DPOC.

Nutrientes naturais apoiam o funcionamento pulmonar. – Créditos: depositphotos.com / VadimVasenin

Frutas para os pulmões com efeito anti-inflamatório profundo

O abacate oferece gorduras saudáveis combinadas com vitaminas C e E, que atuam como potentes anti-inflamatórios naturais. Isso favorece a integridade do tecido pulmonar e ajuda na prevenção de infecções.

O mirtilo é rico em resveratrol, substância associada à redução da inflamação do epitélio pulmonar. Seu consumo está ligado a benefícios em doenças respiratórias crônicas, como enfisema e bronquite crônica.

Principais frutas para os pulmões e seus benefícios

  • Laranja, fortalecendo imunidade e controle da asma
  • Abacate, reduzindo inflamação pulmonar
  • Mirtilo, protegendo o tecido respiratório
  • Maçã, melhorando a função pulmonar
  • Goiaba, auxiliando na prevenção de infecções

A relação entre alimentação e saúde dos pulmões é abordada neste vídeo do canal Dr. Charles Genehr – Medicina Integrativa, que reúne 959 mil inscritos e soma 424 mil visualizações. Ao assistir, você aprende quais frutas ajudam a apoiar a função pulmonar, como elas atuam em casos de asma, bronquite e infecções respiratórias, e de que forma incluí-las na rotina alimentar:

Frutas para os pulmões e seus efeitos no organismo

Fruta Benefício pulmonar
Laranja Redução da inflamação e suporte à asma
Abacate Proteção anti-inflamatória
Mirtilo Ação antioxidante no pulmão
Maçã Melhora da função respiratória
Goiaba Fortalecimento da imunidade

Incluir essas frutas na rotina alimentar contribui para uma respiração mais eficiente e protegida. As frutas para os pulmões atuam como aliadas naturais da saúde respiratória, especialmente quando combinadas com bons hábitos diários.

