Fim de ano sem estresse: dicas de especialista para não surtar

O fim de ano costuma ser sinônimo de correria e acúmulo de tarefas, mas a sensação de esgotamento não é apenas uma impressão. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Clínica Médica revela que o nível de estresse dos brasileiros aumenta 75% em dezembro, tendo o excesso de trabalho como principal gatilho para 60% das pessoas.

Mais do que a sobrecarga, a forma como lidamos com as demandas define se o período será de equilíbrio ou exaustão. Os gatilhos vão além das metas profissionais e incluem o fechamento de ciclos educacionais, o planejamento para o ano seguinte e a pressão por confraternizações e compras, tudo somado ao cansaço acumulado.

Organização para aliviar a pressão

O problema central do fim de ano não é o volume de tarefas, mas a falta de clareza e priorização. Para evitar a sensação de que tudo é urgente, equipes e líderes podem adotar algumas práticas simples. A chave está em criar uma visão clara dos objetivos e organizar os próximos passos de forma transparente.

A coach e especialista em gestão de equipes Bianca Aichinger, sócia da Quantum Development, cita algumas ações práticas ajudam gestores a atravessar a fase com mais tranquilidade:

Planejar as entregas com a equipe, definindo prioridades visíveis para todos.

Fazer alinhamentos rápidos e frequentes para reduzir a ansiedade do time.

Bloquear horários na agenda para focar em trabalhos que exigem mais concentração.

Aprender a dizer “não” de forma estratégica, avaliando o que pode ser removido da lista quando uma nova demanda surge.

Distribuir a carga de trabalho de maneira intencional para não sobrecarregar ninguém.

Autocuidado como compromisso

No nível individual, o autocuidado se torna um compromisso inegociável. Tratar o tempo livre e o sono com a mesma seriedade de uma reunião de trabalho é fundamental. Manter uma rotina mínima de estabilidade, com boa alimentação, hidratação e atividade física, ajuda a regular o humor e a diminuir a ansiedade.

Dezembro também intensifica a autocobrança e as comparações. Uma estratégia eficaz é mudar o foco do que não foi feito para o que foi superado. Listar pequenas vitórias, desafios vencidos e relações fortalecidas ao longo do ano ajuda a cultivar a autocompaixão.

É preciso aceitar a própria humanidade e entender que o descanso é tão produtivo quanto a ação. Deixar a culpa de lado e abraçar os momentos de pausa é essencial para recarregar as energias para o novo ciclo que se inicia.

