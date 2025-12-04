Fim de ano demanda atenção à saúde e segurança dos pets

As festas e as férias de fim de ano se aproximam, trazendo consigo uma rotina mais agitada, viagens, temperaturas elevadas e muita movimentação em casa. Para quem tem pet, este período exige atenção especial: mudanças de ambiente, ruídos intensos e a quebra da rotina podem afetar o comportamento e a saúde de cães e gatos.

Para que todos aproveitem o momento com tranquilidade e segurança, as médicas-veterinárias Mariana Cappellanes Flocke e Tatiana L. R. Pavan, consultoras técnicas da Elanco Saúde Animal, reuniram dicas práticas. O objetivo é evitar acidentes, doenças e desconfortos, garantindo o bem-estar dos pets durante as celebrações e viagens.

1. Ambientes seguros diante de barulhos e risco de fuga

O uso de fogos de artifício e o fluxo intenso de pessoas podem desencadear respostas de medo e comportamento de fuga. Ambientes fechados, familiares e com estímulos sonoros suaves reduzem o impacto dos ruídos externos. A identificação atualizada dos animais — por meio de microchip e plaquetas — é considerada medida essencial para facilitar o reencontro em eventuais ocorrências. Segundo a médica-veterinária Mariana Cappellanes Flocke, “a correta identificação é determinante para aumentar as chances de retorno seguro em casos de fuga”.

2. Alimentos festivos exigem cuidado



Alimentos típicos das comemorações, como chocolates, uvas-passas, preparações gordurosas, alho e cebola, podem causar intoxicações e distúrbios gastrointestinais. O oferecimento de itens próprios para animais é recomendado, assim como a orientação de visitantes para evitar distribuição acidental de alimentos inadequados.

3. Calor intenso e risco de intermação

Altas temperaturas elevam o risco de superaquecimento, especialmente entre raças braquicefálicas, animais idosos ou com doenças respiratórias. Entre os sinais de alerta estão respiração ofegante, salivação excessiva, prostração e episódios de vômito. A médica-veterinária Tatiana L. R. Pavan reforça que “a dissipação de calor por meio da respiração pode não ser suficiente em dias muito quentes, tornando indispensável a adoção de medidas preventivas”.



As principais recomendações incluem evitar exposição no horário de maior incidência solar, manter água fresca disponível, oferecer sombra constante e jamais deixar animais no interior de veículos.

4. Parasitas e doenças sazonais

A combinação entre calor e umidade favorece a proliferação de pulgas e carrapatos, o que amplia o risco de transmissão de doenças. O controle preventivo contínuo é considerado o método mais eficaz para reduzir infestações e proteger a saúde dos animais.

A Elanco oferece diferentes soluções de proteção, como:

Para cães, a família Credeli™ oferece comprimidos mastigáveis de uso mensal: o Credeli™ combate pulgas e carrapatos, enquanto o Credeli Plus™ também protege contra vermes intestinais.

Credeli™ Gatos, que é um antipulga oral específico para os gatos.

A coleira Seresto™ protege cães contra pulgas e carrapatos e gatos contra pulgas por até oito meses.

A Elanco oferece também o Advantage™ Max3, uma pipeta de uso tópico que, além de combater pulgas e carrapatos, repele e elimina os mosquitos transmissores da leishmaniose e dirofilariose.



5. Viagens exigem preparação prévia

Deslocamentos demandam avaliação clínica, atualização do protocolo vacinal e eventual emissão de atestados, dependendo do destino. O transporte adequado, com pausas regulares para hidratação e descanso, é fundamental. De acordo com Mariana Cappellanes Flocke, “cada animal apresenta necessidades específicas, e a orientação individualizada permite viagens mais seguras e confortáveis”.

6. Atenção a animais idosos

Cães e gatos idosos podem ter dores articulares e menor resistência ao calor e às mudanças de rotina. É fundamental evitar pisos escorregadios, manter os potes de água e comida por perto e continuar com as medicações conforme prescrição veterinária.

7. Abandono é crime

A legislação brasileira classifica o abandono de animais como crime, previsto no Art. 32 da Lei nº 9.605/1998. A Constituição Federal, em seu Art. 225, estabelece a proteção da fauna e proíbe práticas que submetam animais à crueldade. Em casos em que a família não possa levar o animal em viagens, recomenda-se a busca de serviços de hospedagem reconhecidos ou cuidadores responsáveis.



Conforme destaca Mariana, “com pequenas atitudes e um planejamento cuidadoso, é possível garantir que as festas e as férias sejam agradáveis para toda a família, incluindo os pets. A decisão de ter um pet é um compromisso para a vida toda, um laço de amor e responsabilidade que não tem prazo de validade”, conclui.

