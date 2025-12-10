Brasileira lança livro sobre comportamento alimentar nos EUA

O mercado de saúde e bem-estar cresce em ritmo acelerado. Nos Estados Unidos, o setor movimenta mais de US$480 bilhões ao ano e segue entre os segmentos mais procurados pelos consumidores, especialmente em temas ligados à alimentação, saúde mental e longevidade. Entre imigrantes, o interesse por materiais voltados ao autocuidado e à saúde integral também aumentou, especialmente após a pandemia.

O Brasil também vive um movimento consistente, com cerca de 30% de crescimento do setor editorial nos últimos anos, impulsionado, em grande parte, por livros de desenvolvimento pessoal, saúde e comportamento. Autores brasileiros que vivem no exterior vêm ganhando cada vez mais espaço, refletindo a expansão da comunidade lusófona nos EUA, hoje estimada em mais de 1,3 milhão de brasileiros vivendo no país, segundo dados consulares.

Nesse contexto, a influenciadora de emagrecimento e comportamento alimentar, Aline Freitas, lança o livro "Viver Sem Dietas" nos Estados Unidos. A obra reúne princípios práticos sobre alimentação consciente, regulação emocional, construção de hábitos e qualidade de vida. “As pessoas buscam cada vez mais respostas simples para problemas complexos, e minha proposta é mostrar que viver bem é um processo, não uma corrida”, comenta Aline.

Segundo a autora, a decisão de lançar o livro no exterior foi motivada por pedidos de seguidores que enfrentam desafios específicos ao morar fora do país. “Brasileiros nos EUA vivem uma rotina corrida, pouco tempo para cozinhar, dificuldade de criar vínculos e muita cobrança estética. Eu queria estar perto desse público e oferecer algo que realmente fizesse diferença na vida deles”, diz.

A especialista traz para debate temas como saúde emocional, alimentação e mudança de hábitos. A proposta é aproximar conhecimento técnico de situações vividas no dia a dia da comunidade brasileira.

"Minha proposta é mostrar que viver bem é um processo, não uma corrida", comenta a autora Arquivo pessoal

“Viver Sem Dietas não é um livro sobre dietas; é um convite para uma vida possível, equilibrada e gentil consigo mesma”, diz Aline. “Levar esse conteúdo aos Estados Unidos é a realização de um sonho e também uma responsabilidade. Quero que cada pessoa saia dos eventos acreditando que é possível emagrecer de forma sustentável, sem dietas restritivas e sem abrir mão do prazer de comer”, afirma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia