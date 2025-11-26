Esse jeito de beber café pode causar mais problemas do que você imagina
Um alerta para quem consome café diariamente
O café faz parte da rotina de milhões de pessoas e costuma ser consumido logo cedo para dar mais energia. Porém, um hábito muito comum na hora de tomar a bebida pode trazer efeitos indesejados que muita gente não percebe no dia a dia.
Qual é o jeito de beber café que pode causar problemas?
Tomar café em jejum é o comportamento que mais causa desconforto. Quando o estômago está vazio, a cafeína estimula a produção de ácido gástrico em níveis mais altos, o que pode gerar dor de estômago, queimação e até náuseas. Para quem já tem sensibilidade, o incômodo costuma ser ainda maior.
Além disso, essa bebida sem nenhum alimento pode causar queda rápida na glicose, o que deixa algumas pessoas com tremores, irritação ou sensação de fraqueza nas primeiras horas da manhã.
Por que o café em jejum afeta tanto o organismo?
O estômago vazio fica mais sensível à ação da cafeína, que acelera o funcionamento do sistema digestivo. Isso aumenta o risco de refluxo e facilita episódios de gastrite em pessoas predispostas. O corpo também absorve a cafeína muito mais rápido, o que intensifica sintomas como ansiedade, palpitações e inquietação.
Com algum alimento no estômago, o impacto é menor, pois a absorção acontece de forma mais lenta e equilibrada.
Quais sinais mostram que o café está fazendo mal?
Alguns sintomas podem aparecer minutos ou horas após beber café em jejum:
- Queimação ou dor na boca do estômago
- Náusea leve ou sensação de enjoo
- Tremores ou palpitações
- Irritabilidade no início da manhã
- Desconforto intestinal
- Aumento da ansiedade
Relação entre o jeito de tomar essa bebida e os efeitos no corpo
A forma como essa bebida é consumido influencia diretamente a intensidade dos sintomas e o bem-estar após a primeira xícara.
|Modo de consumo
|Efeito mais comum
|Observação
|Café em jejum
|Irritação gástrica
|Aumenta produção de ácido
|Café com alimento
|Menos impacto
|Absorção mais lenta
|Café muito forte
|Ansiedade e tremores
|Alta concentração de cafeína
|Café repetido várias vezes ao dia
|Irritabilidade e palpitações
|Excesso acumulado
|Café adoçado demais
|Queda rápida de energia
|Eleva glicose e cai logo depois
Nesse vídeo, o repórter da BBC News Brasil André Biernath conta qual é origem do café e explica o que acontece com quem toma mais espressos do que o recomendado:
Como evitar esses problemas ao tomar essa bebida
A solução mais simples é consumir essa bebida junto a algum alimento leve, como frutas, pães ou iogurte. Também vale ajustar a intensidade da bebida e evitar tomar várias xícaras seguidas. Para quem tem estômago sensível, versões com menos acidez podem ser uma boa alternativa.
Com pequenos ajustes, é possível continuar apreciando o café sem desconfortos e sem afetar a saúde ao longo do dia.