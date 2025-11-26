Assine
overlay
Início Saúde
NOSSO OURO PRETO

Esse jeito de beber café pode causar mais problemas do que você imagina

Um alerta para quem consome café diariamente

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
26/11/2025 15:36

compartilhe

SIGA
x
Esse jeito de beber café pode causar mais problemas do que você imagina
Esse jeito de beber café pode causar mais problemas do que você imagina crédito: Tupi

O café faz parte da rotina de milhões de pessoas e costuma ser consumido logo cedo para dar mais energia. Porém, um hábito muito comum na hora de tomar a bebida pode trazer efeitos indesejados que muita gente não percebe no dia a dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Qual é o jeito de beber café que pode causar problemas?

Tomar café em jejum é o comportamento que mais causa desconforto. Quando o estômago está vazio, a cafeína estimula a produção de ácido gástrico em níveis mais altos, o que pode gerar dor de estômago, queimação e até náuseas. Para quem já tem sensibilidade, o incômodo costuma ser ainda maior.

Além disso, essa bebida sem nenhum alimento pode causar queda rápida na glicose, o que deixa algumas pessoas com tremores, irritação ou sensação de fraqueza nas primeiras horas da manhã.

Por que o café em jejum afeta tanto o organismo?

O estômago vazio fica mais sensível à ação da cafeína, que acelera o funcionamento do sistema digestivo. Isso aumenta o risco de refluxo e facilita episódios de gastrite em pessoas predispostas. O corpo também absorve a cafeína muito mais rápido, o que intensifica sintomas como ansiedade, palpitações e inquietação.

Com algum alimento no estômago, o impacto é menor, pois a absorção acontece de forma mais lenta e equilibrada.

Esse jeito de beber café pode causar mais problemas do que você imagina
Um comportamento comum entre quem ama café. – Créditos: depositphotos.com / VitalikRadko

Quais sinais mostram que o café está fazendo mal?

Leia Mais

Alguns sintomas podem aparecer minutos ou horas após beber café em jejum:

  • Queimação ou dor na boca do estômago
  • Náusea leve ou sensação de enjoo
  • Tremores ou palpitações
  • Irritabilidade no início da manhã
  • Desconforto intestinal
  • Aumento da ansiedade

Relação entre o jeito de tomar essa bebida e os efeitos no corpo

A forma como essa bebida é consumido influencia diretamente a intensidade dos sintomas e o bem-estar após a primeira xícara.

Modo de consumo Efeito mais comum Observação
Café em jejum Irritação gástrica Aumenta produção de ácido
Café com alimento Menos impacto Absorção mais lenta
Café muito forte Ansiedade e tremores Alta concentração de cafeína
Café repetido várias vezes ao dia Irritabilidade e palpitações Excesso acumulado
Café adoçado demais Queda rápida de energia Eleva glicose e cai logo depois

Nesse vídeo, o repórter da BBC News Brasil André Biernath conta qual é origem do café e explica o que acontece com quem toma mais espressos do que o recomendado:

Como evitar esses problemas ao tomar essa bebida

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A solução mais simples é consumir essa bebida junto a algum alimento leve, como frutas, pães ou iogurte. Também vale ajustar a intensidade da bebida e evitar tomar várias xícaras seguidas. Para quem tem estômago sensível, versões com menos acidez podem ser uma boa alternativa.

Com pequenos ajustes, é possível continuar apreciando o café sem desconfortos e sem afetar a saúde ao longo do dia.

Tópicos relacionados:

alimentacao bem-estar cafe saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay