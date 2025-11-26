Esse jeito de beber café pode causar mais problemas do que você imagina

O café faz parte da rotina de milhões de pessoas e costuma ser consumido logo cedo para dar mais energia. Porém, um hábito muito comum na hora de tomar a bebida pode trazer efeitos indesejados que muita gente não percebe no dia a dia.

Qual é o jeito de beber café que pode causar problemas?

Tomar café em jejum é o comportamento que mais causa desconforto. Quando o estômago está vazio, a cafeína estimula a produção de ácido gástrico em níveis mais altos, o que pode gerar dor de estômago, queimação e até náuseas. Para quem já tem sensibilidade, o incômodo costuma ser ainda maior.

Além disso, essa bebida sem nenhum alimento pode causar queda rápida na glicose, o que deixa algumas pessoas com tremores, irritação ou sensação de fraqueza nas primeiras horas da manhã.

Por que o café em jejum afeta tanto o organismo?

O estômago vazio fica mais sensível à ação da cafeína, que acelera o funcionamento do sistema digestivo. Isso aumenta o risco de refluxo e facilita episódios de gastrite em pessoas predispostas. O corpo também absorve a cafeína muito mais rápido, o que intensifica sintomas como ansiedade, palpitações e inquietação.

Com algum alimento no estômago, o impacto é menor, pois a absorção acontece de forma mais lenta e equilibrada.

Quais sinais mostram que o café está fazendo mal?

Alguns sintomas podem aparecer minutos ou horas após beber café em jejum:

Queimação ou dor na boca do estômago

Náusea leve ou sensação de enjoo

Tremores ou palpitações

Irritabilidade no início da manhã

Desconforto intestinal

Aumento da ansiedade

Relação entre o jeito de tomar essa bebida e os efeitos no corpo

A forma como essa bebida é consumido influencia diretamente a intensidade dos sintomas e o bem-estar após a primeira xícara.

Modo de consumo Efeito mais comum Observação Café em jejum Irritação gástrica Aumenta produção de ácido Café com alimento Menos impacto Absorção mais lenta Café muito forte Ansiedade e tremores Alta concentração de cafeína Café repetido várias vezes ao dia Irritabilidade e palpitações Excesso acumulado Café adoçado demais Queda rápida de energia Eleva glicose e cai logo depois

Como evitar esses problemas ao tomar essa bebida

A solução mais simples é consumir essa bebida junto a algum alimento leve, como frutas, pães ou iogurte. Também vale ajustar a intensidade da bebida e evitar tomar várias xícaras seguidas. Para quem tem estômago sensível, versões com menos acidez podem ser uma boa alternativa.

Com pequenos ajustes, é possível continuar apreciando o café sem desconfortos e sem afetar a saúde ao longo do dia.