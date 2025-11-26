Acupuntura e alívio da dor: entenda como essa técnica milenar atua no corpo

A acupuntura é uma técnica milenar que vem ganhando cada vez mais espaço entre as terapias reconhecidas pela ciência. De acordo com a mestre e coordenadora do curso de fisioterapia Faculdade Anhanguera, Thais de Oliveira Tarabal Silva, a acupuntura tem um efeito analgésico comprovado. A técnica utiliza agulhas em pontos específicos do corpo para estimular o sistema nervoso e promover equilíbrio físico e emocional.



“Durante a aplicação, o organismo libera substâncias como endorfina e serotonina, que ajudam a reduzir a dor e promovem sensação de bem-estar. É uma alternativa segura e complementar aos tratamentos convencionais”, explica a professora.





Confira alguns dos principais benefícios e curiosidades sobre a acupuntura:



- Alívio natural da dor: a técnica estimula pontos que ajudam no controle de dores musculares, articulares e tensões crônicas



- Redução do estresse: a liberação de neurotransmissores traz relaxamento e melhora o humor



- Ajuda em casos de enxaqueca: estudos mostram que a acupuntura pode reduzir a frequência e a intensidade das crises



- Sem uso de medicamentos: o método utiliza apenas agulhas e não tem efeitos colaterais significativos quando realizado por profissionais capacitados



- Reconhecimento científico: a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o uso da acupuntura para mais de 40 condições de saúde



“A acupuntura é uma forma de cuidar do corpo e da mente ao mesmo tempo. Quando feita de maneira responsável, pode melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes”, complementa a docente.

A técnica faz parte de uma formação específica e está disponível em serviços de saúde que adotam práticas integrativas.