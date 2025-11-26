Assine
overlay
Início Saúde
CORPO E MENTE

Acupuntura e alívio da dor: entenda como essa técnica milenar atua no corpo

Método é reconhecido pela ciência e pode ajudar a reduzir dores musculares, enxaquecas e tensões do dia a dia

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
26/11/2025 12:00

compartilhe

SIGA
x
A técnica faz parte de uma formação específica e está disponível em serviços de saúde que adotam práticas integrativas
A técnica faz parte de uma formação específica e está disponível em serviços de saúde que adotam práticas integrativas crédito: Freepik

A acupuntura é uma técnica milenar que vem ganhando cada vez mais espaço entre as terapias reconhecidas pela ciência. De acordo com a mestre e coordenadora do curso de fisioterapia Faculdade Anhanguera, Thais de Oliveira Tarabal Silva, a acupuntura tem um efeito analgésico comprovado. A técnica utiliza agulhas em pontos específicos do corpo para estimular o sistema nervoso e promover equilíbrio físico e emocional.
 
“Durante a aplicação, o organismo libera substâncias como endorfina e serotonina, que ajudam a reduzir a dor e promovem sensação de bem-estar. É uma alternativa segura e complementar aos tratamentos convencionais”, explica a professora.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais


 
Confira alguns dos principais benefícios e curiosidades sobre a acupuntura:

- Alívio natural da dor: a técnica estimula pontos que ajudam no controle de dores musculares, articulares e tensões crônicas

- Redução do estresse: a liberação de neurotransmissores traz relaxamento e melhora o humor

- Ajuda em casos de enxaqueca: estudos mostram que a acupuntura pode reduzir a frequência e a intensidade das crises

- Sem uso de medicamentos: o método utiliza apenas agulhas e não tem efeitos colaterais significativos quando realizado por profissionais capacitados

- Reconhecimento científico: a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o uso da acupuntura para mais de 40 condições de saúde

“A acupuntura é uma forma de cuidar do corpo e da mente ao mesmo tempo. Quando feita de maneira responsável, pode melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes”, complementa a docente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A técnica faz parte de uma formação específica e está disponível em serviços de saúde que adotam práticas integrativas.

Tópicos relacionados:

acupuntura agulha dor saude tecnica terapia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay