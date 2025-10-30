A hora do dia em que você come uma maçã faz diferença quando se trata de perda de peso, segundo especialistas

As maçãs são frutos populares devido ao baixo teor calórico e à alta capacidade de promover saciedade, sendo frequentemente escolhidas por quem busca a perda de peso. Quando consumidas regularmente, auxiliam no controle do apetite, aceleram o metabolismo e ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, promovendo uma alimentação mais equilibrada, como mostram estudos.

Qual o melhor horário do dia para consumir maçã e favorecer o emagrecimento?

Consumir maçãs antes ou durante as refeições pode ajudar a limitar as variações de açúcar no sangue, pois suas fibras retardam a absorção dos carboidratos. Além disso, iniciar o dia com este fruto é uma alternativa eficiente para proporcionar energia e saciedade prolongada.

Pesquisas indicam que comer uma maçã entre uma e duas horas antes das refeições contribui para o aumento da saciedade, o que pode reduzir a ingestão calórica total ao longo do dia.

Como incorporar maçãs na alimentação diária de forma prática

Existem diversas maneiras criativas de incluir maçãs na dieta, tornando as refeições mais nutritivas e saborosas. Incorporar este fruto em receitas também atende à vontade de consumir doces de forma saudável.

Algumas ideias simples para você adicionar maçãs no dia a dia:

Adicionar pedaços de maçã à aveia do café da manhã

Usar maçã em panquecas ou muffins integrais

Combiná-las com canela, mel ou manteiga de amendoim

ou manteiga de amendoim Preparar saladas frescas com maçã picada

Inclua maçã na rotina e veja os efeitos na saciedade e no seu desempenho (Créditos: depositphotos.com / MilanMarkovic)

Maçã pode ser consumida antes do treino físico?

Comer uma maçã antes do exercício ajuda a manter estáveis os níveis de açúcar no sangue, o que favorece a energia e o desempenho durante a atividade física. Os efeitos, no entanto, podem variar conforme a sensibilidade individual.

Algumas pessoas se sentem melhor ao ingerir a fruta entre duas e três horas antes do treino, para uma melhor digestão, enquanto outras se beneficiam quando consomem logo antes do exercício.

É recomendável evitar maçãs antes de dormir?

Especialistas em nutrição orientam moderação ao comer maçã imediatamente antes de dormir. Isso porque durante o sono o metabolismo fica mais lento, o que pode favorecer a conversão do açúcar das frutas em gordura.

Por isso, prefira consumir maçãs ao longo do dia e, se possível, evite comer a fruta pouco antes de deitar para potencializar seus efeitos positivos na saúde.

