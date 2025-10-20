Excesso de peso pode causar sobrecarga nos quadris
Obesidade pode provocar outras doenças como artrose, dor lombar, bursite e tendinite; ortopedista explica a importância de medidas que vão além do emagrecimento
O sobrepeso é um dos motivos protagonistas para a sobrecarga dos quadris. O problema afeta centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, sendo uma doença crônica com um impacto significativo na saúde.
Globalmente, mais de um bilhão de pessoas vivem com obesidade, enquanto no Brasil a situação é igualmente preocupante, com estimativas recentes de nove milhões de pessoas tinham a doença em 2024 e que, ao fim de 2025, a projeção é que um em cada três brasileiros adultos viverá com excesso de peso, sendo um em cada três obeso.
A obesidade é considerada uma doença crônica e um dos maiores fatores de risco à saúde no Brasil. De acordo com o ortopedista Mateus Jerônimo, especializado em prótese total do quadril, o excesso de peso aumenta muito a pressão sobre as articulações do quadril a cada passo. “Além da carga mecânica, a obesidade também piora a inflamação no corpo, acelerando o desgaste da cartilagem e favorece o surgimento de dor precoce”, adverte.
Além disso, o excesso de peso pode desenvolver a artrose do quadril por dois mecanismos principais:
- Sobrecarga constante, que funciona como um “atrito” diário
- Inflamação crônica, causada pelo excesso de tecido adiposo
Esse ambiente inflamatório acelera a degeneração da cartilagem e aumenta a sensibilidade à dor, antecipando problemas que poderiam surgir apenas mais tarde na vida.
"Hoje sabemos que o tecido adiposo não é apenas um depósito de gordura, mas um verdadeiro órgão endócrino. Ele libera substâncias chamadas adipocinas e citocinas inflamatórias (como leptina, TNF-alfa e IL-6), que mantêm o corpo em um estado de inflamação silenciosa e contínua", detalha Mateus.
"Isso prejudica diretamente o metabolismo da cartilagem, da membrana sinovial e até dos tendões, acelerando doenças degenerativas e aumentando a dor em articulações como o quadril", alerta.
Além da artrose, algumas enfermidades podem ser provocadas pela obesidade, como:
- Síndrome dolorosa trocantérica (inflamação dos tendões, glúteos e bursite, que causam dor lateral do quadril)
- Tendinites dos flexores e adutores devido à sobrecarga postural
- Dor lombar, muitas vezes associada à alteração do alinhamento da pelve e da coluna
Como solucionar?
Segundo o especialista, embora emagrecer seja fundamental, existem medidas complementares que ajudam muito, como fortalecimento muscular específico, prática de atividades de baixo impacto (como hidroginástica e bicicleta ergométrica), uso de calçados ou palmilhas adequadas, fisioterapia para reeducação de movimento e, em alguns casos, infiltrações guiadas para controlar a dor e tratar tendões inflamados.
"A prótese total de quadril é, sim, o último recurso para a artrose avançada. Mas quando bem indicada, feita com materiais de ponta e técnicas modernas, os resultados são extraordinários", conta o especialista. "Pacientes que antes tinham dor até para sair da cama ou caminhar alguns metros, depois da cirurgia retomam atividades simples, voltam a trabalhar e até a praticar esportes leves."
Segundo Mateus, a prótese de quadril é uma das cirurgias mais transformadoras da ortopedia moderna. "Devolve qualidade de vida, autonomia e independência. Ou seja, mesmo sendo o passo final, é um passo seguro, eficaz e capaz de mudar a vida de quem sofre com dor crônica no quadril", completa.
