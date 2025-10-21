O que famosos buscam ao fazer lentes? Naturalidade é a nova estrela

De Cauã Reymond, passando por Juliette e Neymar, cada vez mais celebridades recorrem às lentes dentais para aperfeiçoar o sorriso, mas, ao contrário da moda dos dentes perfeitamente brancos e padronizados de alguns anos atrás, o foco agora é outro: naturalidade e harmonia facial. O avanço da odontologia estética e o uso de tecnologias digitais vêm transformando o conceito de “sorriso perfeito” no Brasil.

Segundo a cirurgiã-dentista mineira Iessa Vieira, especialista em odontologia estética, essa mudança reflete uma busca crescente por autenticidade. “As pessoas estão entendendo que o sorriso ideal não precisa ser completamente uniforme. Ele deve valorizar o rosto e traduzir a personalidade de quem o usa”, explica.

O crescimento do uso das lentes dentais acompanha o avanço do planejamento digital em 3D, que permite prever o resultado antes mesmo do início do tratamento. A especialista destaca que ferramentas como escaneamentos intraorais e simulações computadorizadas ajudam a desenhar dentes proporcionais e individualizados, respeitando a anatomia e os traços faciais de cada paciente.

Além disso, as técnicas mais modernas são minimamente invasivas, evitando o desgaste excessivo dos dentes naturais. As lentes ultrafinas de porcelana são aplicadas com precisão, preservando a estrutura original e garantindo um resultado mais leve e duradouro. “Hoje, o foco é preservar o máximo possível do dente natural e criar um sorriso funcional, além de bonito”, afirma Iessa.

Com esse novo olhar, a estética dental se aproxima cada vez mais da arte no sentido literal. O sorriso não é apenas um cartão de visita, mas uma forma de expressão pessoal. A combinação entre tecnologia, sensibilidade e técnica tem feito da odontologia estética um dos campos mais inovadores, e é justamente essa evolução que vem conquistando os sorrisos (e as câmeras) das celebridades.

