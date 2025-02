Tecnologia torna procedimentos estéticos mais eficazes

A busca por tratamentos estéticos rápidos, eficazes e com recuperação imediata tem crescido significativamente. Segundo um relatório da Grand View Research, o mercado global de procedimentos estéticos deve crescer 14,7% ao ano até 2030, impulsionado principalmente pela popularização das técnicas não cirúrgicas.

Os procedimentos estéticos estão passando por uma evolução, impulsionados pelo avanço da tecnologia. Métodos que antes exigiam intervenções cirúrgicas agora contam com soluções minimamente invasivas, proporcionando resultados mais naturais, recuperação mais rápida e menor risco de complicações.

Um dos setores que mais tem se beneficiado dessas inovações é a harmonização facial, que se tornou um dos tratamentos mais procurados nos últimos anos. De acordo com especialistas, o uso de aparelhos de alta tecnologia tem impactado consideravelmente a demanda, tornando os procedimentos mais precisos, personalizados e seguros.

Tecnologia a favor da estética

Os avanços tecnológicos permitiram o desenvolvimento de novas técnicas e equipamentos, como ultrassom microfocado, radiofrequência e bioestimuladores de colágeno, que garantem resultados eficazes sem a necessidade de cirurgias.

A esteticista Brenda de Souza Paiva explica que esses métodos oferecem alternativas seguras para quem deseja melhorar a aparência sem precisar passar por um procedimento cirúrgico.

"Hoje, conseguimos tratar flacidez, rugas e assimetrias faciais com equipamentos de última geração, que estimulam a produção de colágeno e proporcionam um efeito lifting natural. O paciente tem um resultado progressivo e menos agressivo do que as técnicas tradicionais", afirma.

Segundo a especialista, a tecnologia não apenas melhora os resultados estéticos, mas também torna os procedimentos mais confortáveis para os pacientes.

"Com equipamentos modernos, conseguimos reduzir muito o desconforto durante os procedimentos. Antes, muitos pacientes evitavam certos tratamentos por medo da dor ou do tempo de recuperação. Hoje, a maioria dos procedimentos minimamente invasivos é praticamente indolor e permite que a pessoa retome suas atividades no mesmo dia", destaca Brenda.

Crescimento do mercado no Brasil

O Brasil acompanha essa tendência global. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), citada na publicação Plastiko’s, os procedimentos minimamente invasivos, como preenchimentos, aplicação de toxina botulínica e bioestimuladores, já representam mais de 50% das intervenções estéticas realizadas no país.

Para Brenda de Souza Paiva, esse crescimento se deve à busca por procedimentos que tragam resultados visíveis sem grandes períodos de recuperação. "As pessoas querem mudanças rápidas e eficazes, mas sem precisar se afastar do trabalho ou da rotina por longos períodos. A tecnologia tem permitido que esses tratamentos sejam feitos de forma cada vez mais segura e confortável, atendendo a essa demanda", destaca a especialista.

Segurança e qualificação profissional

Apesar dos avanços, especialistas alertam que a qualificação do profissional e a escolha da clínica são fundamentais para garantir um procedimento seguro e eficaz.

"Com a popularização desses tratamentos, vemos muitas pessoas sem a devida formação oferecendo serviços estéticos. É essencial que os pacientes busquem profissionais qualificados, que saibam aplicar as técnicas corretamente e utilizem equipamentos devidamente regulamentados", alerta Brenda de Souza Paiva.