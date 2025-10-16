Assine
overlay
Início Saúde
COMPORTAMENTO

Livro propõe 21 passos para destravar o potencial e viver com propósito

Em "Unlock - Desbloqueie todo seu potencial", a escritora Sarah Zampier apresenta um método em 4 ciclos que une autoconhecimento e planejamento estratégico

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
16/10/2025 16:00

compartilhe

SIGA
x
escritora e publicitária Sarah Zampier
A obra é um guia prático que convida o leitor a assumir o comando da própria vida crédito: Jessica Faria/Divulgação

Quantas pessoas passam pela vida sem exercer plenamente suas potencialidades? E quantas chegam ao fim frustradas por terem repetido os mesmos caminhos, especialmente no campo profissional?

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Foi “do profundo desejo de ajudar as pessoas a descobrirem seus dons e talentos únicos, para que possam viver com mais verdade, presença e intenção, e assim realizarem o propósito que vieram manifestar aqui na Terra” que a escritora e publicitária Sarah Zampier escreveu "Unlock - Desbloqueie todo seu potencial".

O lançamento acontece nesta sexta-feira (17/10), das 18h30 às 21h30, na Livraria Leitura do Shopping Pátio Savassi (Avenida do Contorno, 6.061, Belo Horizonte). 

 

Leia Mais

A obra é um guia prático que convida o leitor a assumir o comando da própria vida, combinando ferramentas reconhecidas de planejamento estratégico a exercícios de autoconhecimento acessíveis e transformadores.

O conteúdo é resultado de mais de 20 anos de estudos e especializações da autora nas áreas de gestão corporativa, comportamento humano, psicologia e espiritualidade — uma base que, segundo ela, sustenta sua atuação em processos de transformação de empresas e profissionais.

O livro apresenta 21 passos divididos em quatro ciclos:

  1. Autodescoberta
  2. Planejamento Estratégico do seu Novo Eu
  3. Identidade e Posicionamento 
  4. Vivendo seu Propósito

Cada ciclo propõe práticas simples, reflexões profundas e exercícios guiados, que têm como objetivo tirar intenções do papel e transformá-las em ação.

“É uma espécie de planejamento estratégico individual que objetiva despertar e transformar a vida das pessoas. É um convite para sair do piloto automático e assumir, com consciência, o comando da própria vida. Porque a vida pessoal também merece planejamento e, para viver o propósito, é preciso ter estratégia”, resume.

Segundo Sarah Zampier, "Unlock" foi pensado para diferentes momentos da jornada pessoal e profissional — desde quem busca uma mudança de carreira até jovens que desejam começar com clareza e propósito. “Unlock é para quem quer construir um caminho com mais sentido. Para quem está pronto(a) para tomar decisões mais alinhadas com o que sente, com o que acredita e com o que deseja viver”, pontua.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Serviço

Lançamento do livro “Unlock – Desbloqueie todo seu potencial”

  • Quando: 17 de outubro, sexta-feira
  • Horário: das 18h30 às 21h30
  • Onde: Livraria Leitura do Shopping Pátio Savassi (Avenida do Contorno, 6.061 - BH)

Ficha técnica

  • Livro: Unlock – Desbloqueie todo seu potencial
  • Autora: Sarah Zampier
  • Editora: Viseu
  • Páginas: 148
  • Preço: R$ 50,90

Tópicos relacionados:

autoconhecimento comportamento lancamento potencial proposito saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay