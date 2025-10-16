Livro propõe 21 passos para destravar o potencial e viver com propósito

Quantas pessoas passam pela vida sem exercer plenamente suas potencialidades? E quantas chegam ao fim frustradas por terem repetido os mesmos caminhos, especialmente no campo profissional?

Foi “do profundo desejo de ajudar as pessoas a descobrirem seus dons e talentos únicos, para que possam viver com mais verdade, presença e intenção, e assim realizarem o propósito que vieram manifestar aqui na Terra” que a escritora e publicitária Sarah Zampier escreveu "Unlock - Desbloqueie todo seu potencial".

O lançamento acontece nesta sexta-feira (17/10), das 18h30 às 21h30, na Livraria Leitura do Shopping Pátio Savassi (Avenida do Contorno, 6.061, Belo Horizonte).

A obra é um guia prático que convida o leitor a assumir o comando da própria vida, combinando ferramentas reconhecidas de planejamento estratégico a exercícios de autoconhecimento acessíveis e transformadores.

O conteúdo é resultado de mais de 20 anos de estudos e especializações da autora nas áreas de gestão corporativa, comportamento humano, psicologia e espiritualidade — uma base que, segundo ela, sustenta sua atuação em processos de transformação de empresas e profissionais.

O livro apresenta 21 passos divididos em quatro ciclos:

Autodescoberta Planejamento Estratégico do seu Novo Eu Identidade e Posicionamento Vivendo seu Propósito

Cada ciclo propõe práticas simples, reflexões profundas e exercícios guiados, que têm como objetivo tirar intenções do papel e transformá-las em ação.

“É uma espécie de planejamento estratégico individual que objetiva despertar e transformar a vida das pessoas. É um convite para sair do piloto automático e assumir, com consciência, o comando da própria vida. Porque a vida pessoal também merece planejamento e, para viver o propósito, é preciso ter estratégia”, resume.

Segundo Sarah Zampier, "Unlock" foi pensado para diferentes momentos da jornada pessoal e profissional — desde quem busca uma mudança de carreira até jovens que desejam começar com clareza e propósito. “Unlock é para quem quer construir um caminho com mais sentido. Para quem está pronto(a) para tomar decisões mais alinhadas com o que sente, com o que acredita e com o que deseja viver”, pontua.

Serviço

Lançamento do livro “Unlock – Desbloqueie todo seu potencial”

Quando: 17 de outubro, sexta-feira

17 de outubro, sexta-feira Horário: das 18h30 às 21h30

das 18h30 às 21h30 Onde: Livraria Leitura do Shopping Pátio Savassi (Avenida do Contorno, 6.061 - BH)

