Livro propõe 21 passos para destravar o potencial e viver com propósito
Em "Unlock - Desbloqueie todo seu potencial", a escritora Sarah Zampier apresenta um método em 4 ciclos que une autoconhecimento e planejamento estratégico
Quantas pessoas passam pela vida sem exercer plenamente suas potencialidades? E quantas chegam ao fim frustradas por terem repetido os mesmos caminhos, especialmente no campo profissional?
Foi “do profundo desejo de ajudar as pessoas a descobrirem seus dons e talentos únicos, para que possam viver com mais verdade, presença e intenção, e assim realizarem o propósito que vieram manifestar aqui na Terra” que a escritora e publicitária Sarah Zampier escreveu "Unlock - Desbloqueie todo seu potencial".
O lançamento acontece nesta sexta-feira (17/10), das 18h30 às 21h30, na Livraria Leitura do Shopping Pátio Savassi (Avenida do Contorno, 6.061, Belo Horizonte).
A obra é um guia prático que convida o leitor a assumir o comando da própria vida, combinando ferramentas reconhecidas de planejamento estratégico a exercícios de autoconhecimento acessíveis e transformadores.
O conteúdo é resultado de mais de 20 anos de estudos e especializações da autora nas áreas de gestão corporativa, comportamento humano, psicologia e espiritualidade — uma base que, segundo ela, sustenta sua atuação em processos de transformação de empresas e profissionais.
O livro apresenta 21 passos divididos em quatro ciclos:
- Autodescoberta
- Planejamento Estratégico do seu Novo Eu
- Identidade e Posicionamento
- Vivendo seu Propósito
Cada ciclo propõe práticas simples, reflexões profundas e exercícios guiados, que têm como objetivo tirar intenções do papel e transformá-las em ação.
“É uma espécie de planejamento estratégico individual que objetiva despertar e transformar a vida das pessoas. É um convite para sair do piloto automático e assumir, com consciência, o comando da própria vida. Porque a vida pessoal também merece planejamento e, para viver o propósito, é preciso ter estratégia”, resume.
Segundo Sarah Zampier, "Unlock" foi pensado para diferentes momentos da jornada pessoal e profissional — desde quem busca uma mudança de carreira até jovens que desejam começar com clareza e propósito. “Unlock é para quem quer construir um caminho com mais sentido. Para quem está pronto(a) para tomar decisões mais alinhadas com o que sente, com o que acredita e com o que deseja viver”, pontua.
Serviço
Lançamento do livro “Unlock – Desbloqueie todo seu potencial”
- Quando: 17 de outubro, sexta-feira
- Horário: das 18h30 às 21h30
- Onde: Livraria Leitura do Shopping Pátio Savassi (Avenida do Contorno, 6.061 - BH)
Ficha técnica
- Livro: Unlock – Desbloqueie todo seu potencial
- Autora: Sarah Zampier
- Editora: Viseu
- Páginas: 148
- Preço: R$ 50,90