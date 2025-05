Autoconhecimento: a espiritualidade na jornada de descoberta pessoal

No budismo, a pérola é vista como uma metáfora para a iluminação espiritual. Em referência a esse pensamento, o filósofo Matheus Moori Batista deu o título A pérola no mar da alma para uma leitura emocionante: Genta, o protagonista, precisa mergulhar em si mesmo a fim de encontrar lá no fundo a essência que o torna único. Ambientado no Japão do século XVII, este livro combina reflexões filosóficas e conceitos de espiritualidade para retratar a eterna busca humana por um propósito.

Genta foi criado em meio às instabilidades políticas e militares do período feudal japonês, mas sempre se preocupou mais em compreender o significado das coisas do que batalhar. Filho adotivo de um samurai endurecido pela guerra, ele contraria a expectativa do pai em vê-lo se tornar um guerreiro honrado e decide seguir a jornada espiritual em um monastério budista, atrás de respostas sobre o verdadeiro sentido da vida. A morte do patriarca e a destruição do vilarejo onde mora, no entanto, obrigam o garoto a encarar sozinho a violenta realidade do país.

Ele enfrenta ladrões, piratas e criaturas míticas ao longo da história, como dragões, guardiões da floresta e ogros gigantes. O contato com a brutalidade do mundo não desperta nele apenas a força para lutar pela sobrevivência, mas também a vontade de entender os próprios medos e fragilidades. O leitor vai acompanhar os desafios vividos pelo personagem em diferentes fases do amadurecimento pessoal, de menino questionador a mercenário feroz, até chegar à decisão que definirá seu destino.

O herói não é aquele imbatível nas batalhas, ou que desbravou centenas de lugares desconhecidos, como nas estórias. Pois ser um herói não se trata de salvar o mundo, se trata de salvar a si mesmo. [...]

(A pérola no mar da alma, p. 217)

Com um enredo envolvente, Matheus Moori Batista inspira-se nas próprias experiências e estudos de filosofia para abordar temas como morte, livre-arbítrio, escolhas e identidade. A pérola no mar da alma conduz o público a uma imersão nos dilemas existenciais do protagonista, traçando um paralelo com os conflitos da época no Japão. Esta é uma narrativa para quem deseja exercitar a introspecção e trilhar o caminho do autoconhecimento, na procura pela paz interior.

Ficha técnica:

Título: A pérola no mar da alma

Autor: Matheus Moori

Gênero: Romance espiritualista

Páginas: 238

Preço: R$ 34,00

Onde encontrar: Amazon

Sobre o autor: Matheus Moori Batista é graduado em filosofia pela PUC-Campinas, professor de inglês e já deu aulas de artes marciais. Como escritor, além de A pérola no mar da alma, tem outros cinco livros publicados: “Uma tragédia de solidão” (2015), “Compartilhe a sentença de morte” (2016), “Gladiador Jack” (2016), “O quinhão da esperança” (2018) e “A neve e a flor” (2024).