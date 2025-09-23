Erotismo e autoconhecimento feminino: como a literatura expande horizontes
Livros "mais 18" impulsionam mulheres a explorar desejos e quebrar tabus sobre sexualidade. Conversamos com a escritora Cora Félix, autora de livros eróticos
compartilheSiga no
“Lembro que na época '50 Tons de Cinza' deu aquele boom, as mulheres comprando, vendendo. Aí, falei: ‘Bom, vou escrever erótico, porque eu quero ganhar dinheiro com isso”, revelou Cora Félix, escritora de livros “mais 18”, em uma conversa no podcast “Não é invenção” sobre o impacto da literatura erótica na vida das mulheres. A fala da autora ilustra como a demanda por narrativas que exploram o prazer e o autoconhecimento feminino têm crescido no mercado brasileiro.
Em um cenário onde a sexualidade feminina foi por muito tempo silenciada e cercada de tabus, a literatura erótica surge como uma poderosa ferramenta de exploração e empoderamento. Longe de ser apenas um passatempo, os livros “mais 18” têm estimulado mulheres a questionar seus próprios desejos, a buscar novas experiências e a se libertar de amarras sociais, fomentando uma onda de autodescoberta e prazer, enumerou Cora Félix em conversa com as jornalistas Larissa Kümpel, Layane Costa e Mannu Meg, do Estado de Minas e Portal Uai.
Temas deste episódio:
- O crescimento da literatura erótica feminina e seu impacto
- A exploração da sexualidade feminina através de livros “mais 18”
- A evolução dos fetiches e sua representação na literatura
- O surgimento e popularidade dos subgêneros “romantasia” e “dark romance”
- A quebra de tabus e a busca por autoconhecimento sexual das mulheres”
Representatividade feminina
A escritora Cora Félix, que começou sua jornada nas “fanfics” e hoje acumula 12 livros publicados, destaca a importância da representatividade feminina nesse segmento da literatura. “A pornografia, ela é para o homem. Os quadrinhos eróticos antigamente eram para os homens”, observa a escritora. Segundo ela, isso mostra a lacuna que a literatura “mais 18” para mulheres preenchem. Cora diz que, apesar da liberdade criativa, a responsabilidade do autor é crucial para não romantizar relacionamentos abusivos ou apresentar conteúdos que possam ser prejudiciais.
Tipos de literatura erótica que estão em alta:
- Romantasia: subgênero que combina romance e fantasia, permitindo a exploração de mundos imaginários e personagens fantásticos em contextos eróticos
- Dark romance: aborda temas mais sombrios e complexos, como stalker e dominação
- Monster romance: nicho que ganha força, apresentando seres não-humanos com características fantásticas e traços que fogem do comum
Conheça o “Não é invenção”
O “Não é invenção” é um podcast do Estado de Minas e Portal Uai para o público jovem que busca um ombro para chorar, um conselho profissional para tentar superar aquele fora, um espaço para se abrir sobre sua intimidade emocional e física ou uma companhia para falar abertamente sobre pressões externas, como expectativas familiares e sociais.
Onde encontro os episódios anteriores?
Para acompanhar os episódios do “Não é invenção”, acesse as plataformas de áudio ou o canal do Portal Uai no YouTube. E se você quer mandar a sua pergunta ou compartilhar uma história, entre em contato pelo e-mail naoeinvencao@gmail.com. Suas informações, claro, serão totalmente sigilosas e nós não vamos divulgar nomes.