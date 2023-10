Por que é tão valioso compreender seu propósito?

1519

(foto: Freepik)

Para dar início a essa compreensão pelo propósito, é importante entender o que essa palavra significa. No dicionário, propósito é definido como "o que se quer fazer, realizar; intenção (de fazer algo); projeto, desígnio; aquilo que se busca alcançar; objetivo, finalidade, intuito".





Atualmente, algumas palavras como "propósito" e "missão de vida" estão cada vez mais presentes em nossas conversas e leituras diárias. Frequentemente, ouvimos alguém dizer: "encontre o seu propósito" ou "preciso descobrir minha missão". Já na perspectiva da psicologia positiva, a busca por significado é um dos alicerces para uma vida plena e feliz. Encontrar sentido em nossas ações é fundamental, pois, caso contrário, nos veremos à mercê das circunstâncias, seguindo os planos dos outros.













Em essência, o propósito refere-se a ter um sentido, direção e intencionalidade na vida. Significa ter metas que nos guiam e influenciam nossas escolhas e a forma como utilizamos nossos recursos pessoais.



Entretanto, encontrar propósito não é apenas uma questão de busca ativa; ele está intrinsecamente ligado ao que sentimos. É a sensação de acordar motivado, de perceber a importância das coisas em nossa vida e do movimento constante em direção a metas pessoais.





Os valores que carregamos desempenham um papel fundamental no estabelecimento desse significado. Eles são como uma bússola interna que nos orienta pelo melhor caminho. Assim, a jornada para encontrar propósito começa com a compreensão clara de nossos valores e culmina na descoberta de como contribuiremos para o mundo.





Para viver uma vida com propósito, é vital prestar atenção ao que sentimos, focando em nossa própria experiência em vez de nos preocupar excessivamente com o que os outros pensam ou sentem a nosso respeito.





No entanto, encontrar um propósito não é uma tarefa simples. Envolve uma exploração profunda de nossos valores, paixões e interesses. Pede coragem para abandonarmos velhos padrões e hábitos e nos reinventarmos. Pode requerer mudanças de carreira, relacionamentos ou perspectivas. E, muitas vezes, é uma jornada que dura a vida toda.





Mas os benefícios são imensuráveis. Ter um propósito não apenas ajuda a prevenir doenças, mas também fortalece a resiliência emocional e a sensação de satisfação na vida cotidiana.









Portanto, tenha paciência, respeite a si mesmo, ouça a sua voz interior e siga adiante, mesmo que, no início, o propósito pareça indefinido. Encontrar o propósito é uma jornada de autodescoberta, uma exploração do que faz seu coração bater mais forte e do impacto que deseja deixar no mundo.