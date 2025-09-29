Dissecção da aorta: conheça a condição rara

A dissecção da aorta ocorre quando a camada interna da aorta, a maior artéria do corpo humano, sofre uma ruptura. Esse rompimento cria um falso canal dentro da parede da artéria, o que pode comprometer o fluxo sanguíneo para órgãos vitais.

Os principais sintomas incluem dor súbita e intensa no peito, nas costas ou no abdômen, muitas vezes descrita como uma sensação de rasgo. O diagnóstico deve ser feito rapidamente, por exames como a angiotomografia ou o ecocardiograma, pois o tratamento imediato é decisivo para reduzir riscos de complicações fatais.

Um dos desafios é a detecção rápida e precisa. Estudos indicam que aproximadamente um terço dos pacientes não recebe a identificação correta na primeira visita ao pronto-socorro. Essa dificuldade contribui para o alto índice de mortalidade.

Dados mostram que em São Paulo a mortalidade por dissecção da aorta é de 2,3 por 100.000 habitantes, o que representa cerca de 2.000 novos pacientes diagnosticados a cada ano. Em nível global, a estimativa é de 16 casos para cada 100.000 habitantes anualmente.

A Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP) chama a atenção para essa condição rara e grave, que ainda é pouco conhecida pela população. Nos últimos anos, iniciativas como a campanha “Pense Aorta” têm desempenhado um papel importante na divulgação de informações sobre essa condição, apoiadas por sociedades médicas no Brasil e no mundo.

No Brasil, a mobilização ocorre principalmente por meio de ações educacionais em hospitais e eventos científicos voltados a médicos. O Hospital Santa Marcelina promoveu uma campanha de prevenção e conscientização das doenças da aorta no último 13 de setembro, e realizou 275 atendimentos e 50 dopplers (ultrassom do coração), sob a coordenação do cirurgião vascular Marcelo Calil Burihan. A ação já está em sua 16ª edição e incorporou desde o início da campanha Pense Aorta.

Para os pacientes, a maior parte do conteúdo é oferecida em formato digital, com informações sobre dissecção de aorta. Neste ano, será lançado o e-book "Dissecção Aórtica: O Guia do Paciente", adaptado de um documento criado pela campanha Think Aorta, nos Estados Unidos.

Conscientização

O Brasil participa de esforços internacionais de sensibilização sobre a dissecção da aorta, liderados por pacientes e apoiados por sociedades médicas. Em países como Inglaterra e Estados Unidos, essas iniciativas já resultaram em protocolos de detecção precoce em serviços de saúde. Essa troca de experiências é fundamental para aprimorar a realidade brasileira.

A campanha internacional de conscientização sobre as doenças da aorta teve início na Irlanda, berço do movimento, e reuniu lideranças médicas e pacientes em um encontro simbólico, Aortic Awareness Day UK, que destacou a importância das ações de sensibilização em escala mundial. Na ocasião, diversos países estiveram representados, o que reforçou a relevância da colaboração internacional e a participação ativa dos pacientes na construção de políticas de prevenção e no fortalecimento das iniciativas educativas.

"Quanto mais iniciativas de atendimento e conscientização se realizam sobre a doença aórtica, maiores são as chances de pacientes e profissionais de saúde identificarem os sintomas, reconhecerem a gravidade da condição e agir de forma eficaz. O conhecimento adequado permite diagnóstico rápido, primeiros socorros corretos e tratamento oportuno, o que evita complicações graves e até o óbito", diz a diretora científica da SBACV-SP, Grace Mulatti.

"Ao apresentar sinais que possam indicar uma dissecção da aorta, o paciente deve procurar imediatamente um pronto-socorro para receber avaliação médica e tratamento específico o quanto antes”, informa Grace.

