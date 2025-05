Ecocardiograma amplia detecção precoce de doenças cardíacas

As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de mortalidade no mundo, exigindo diagnósticos cada vez mais precoces, acessíveis e precisos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), grande parte dessas mortes poderia ser evitada com diagnóstico precoce e estratégias clínicas direcionadas.

Nesse cenário, o ecocardiograma se mostra como um dos exames mais relevantes da medicina moderna, oferecendo uma avaliação rápida e detalhada da função cardíaca. A ferramenta permite analisar parâmetros essenciais do coração, como funcionamento das válvulas, volume de ejeção e espessura do músculo cardíaco. Utilizando a tecnologia de ultrassonografia em tempo real, seu uso é indicado, através das diretrizes para realização de ecocardiograma, para confirmação de diagnósticos e rastreamento precoce em pacientes de risco, como aqueles com hipertensão, diabetes, obesidade ou histórico familiar de doenças cardíacas.

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), mais de três milhões de ecocardiogramas são realizados anualmente no Brasil, ajudando a detectar doenças silenciosas antes que se tornem graves.

Aplicação clínica e impacto na prática médica

“O ecocardiograma é amplamente utilizado em hospitais, consultórios e centros de diagnóstico, sendo indispensável em contextos como insuficiência cardíaca, dor torácica, sopros cardíacos, avaliação pré-operatória e acompanhamento de cardiopatias conhecidas. Além do diagnóstico, ele desempenha papel decisivo no monitoramento da evolução clínica, na resposta ao tratamento medicamentoso e na definição do momento ideal para intervenções cirúrgicas”, explica o intensivista e especialista em coração, Dr. Marcelo Martins Bringel Carvalho, com ampla atuação em medicina cardiovascular no Maranhão.

O exame permite uma análise detalhada da estrutura e da função do coração por meio de ultrassonografia em tempo real, sem uso de radiação. Segundo Dr. Marcelo Bringel, sua aplicação vai além da detecção de doenças já estabelecidas. “O ecocardiograma é uma das formas mais eficientes de antecipar problemas cardíacos. Ele fornece dados valiosos que orientam nossas decisões clínicas com agilidade, o que faz uma diferença enorme em emergências, unidades intensivas e na medicina preventiva”, destaca.

“A prática clínica mostra que, para ser efetivo, o uso do ecocardiograma deve ir além da técnica: requer interpretação qualificada, julgamento clínico e integração com o contexto do paciente. Quando bem aplicado, o exame contribui para diagnósticos mais precoces, redução de complicações e melhores desfechos clínicos. Por isso, tem sido cada vez mais incorporado tanto em contextos de urgência quanto na medicina preventiva”.

O estudante universitário Carlos Henrique, de 29 anos, descobriu uma alteração cardíaca importante após um ecocardiograma de rotina. “Fazia atividade física intensa e comecei a ter cansaço fora do normal. Graças ao exame, detectaram precocemente uma valvulopatia. Iniciei o tratamento e hoje estou muito bem”, relata.

Evolução tecnológica e perspectivas futuras

“O ecocardiograma passa por avanços significativos. Equipamentos portáteis e com suporte de inteligência artificial (IA) vêm permitindo o uso à beira do leito, em regiões remotas e em domicílio, integrando-se a plataformas de telemedicina”.

Dr. Marcelo comenta sobre os novos horizontes: “O futuro aponta para uma cardiologia ainda mais acessível, integrada com tecnologia de ponta. O ecocardiograma portátil com suporte de IA e conectividade permitirá diagnósticos mais rápidos, colaborativos e baseados em dados reais, mesmo em locais com recursos limitados”.

“A incorporação do ecocardiograma na prática médica representa um marco na evolução do cuidado cardiovascular. Ao unir precisão técnica, experiência médica e estratégias baseadas em evidências, o exame contribui para reduzir a mortalidade, melhorar o prognóstico de pacientes e promover uma medicina mais preventiva e humanizada”, complementa.

“Essas inovações visam ampliar o acesso ao diagnóstico, promovendo uma assistência mais equitativa e eficiente na saúde cardiovascular”, conclui o especialista.

