Dieta saudável! Alimentos que fazem bem para o coração
O coração tem até um dia para celebrá-lo no planeta: 29 de setembro, Dia Mundial do Coração. Veja uma lista com alguns exemplos dos principais alimentos que fazem bem para o coração. Foto: freepik
Aveia: A aveia é rica em fibras solúveis, especialmente a beta-glucana, que ajuda a reduzir o colesterol LDL. Comer aveia regularmente melhora a saúde do coração e ajuda no controle do peso. Foto: Unsplash/Melissa Di Rocco
Oleaginosas: São nozes, pistache, castanha do Pará, avelã, castanha de caju e amêndoas. Foto: Site news-medical.net
Ricas em gorduras insaturadas, fibras e antioxidantes, as oleaginosas ajudam a reduzir o colesterol LDL (colesterol "ruim") e melhoram a saúde vascular. Foto: Pixabay
Peixes ricos em ômega-3: Alguns peixes como salmão, atum, sardinha e truta são ricos em ácidos graxos ômega-3. Foto: Rodolfo Oliveira/ Agência Pará
Esses ácidos reduzem a inflamação, diminuem os níveis de triglicerídeos e ajudam a prevenir coágulos sanguíneos, reduzindo o risco de doenças cardíacas. Foto: Jasper Koster/Unsplash
Chá verde: Rico em antioxidantes, ajuda a reduzir a pressão arterial e a proteger o coração. Foto: Divulgação/Drogaria Minas Brasil
Leguminosas: Alguns exemplos são: feijão, lentilhas e grão-de-bico. Essas fontes vegetais de proteína são ricas em fibras, antioxidantes e micronutrientes, ajudando a controlar a glicose e os níveis de colesterol. Foto: Divulgação/Clube Extra
Frutas e legumes: Ricos em fibras, vitaminas e minerais, ajudam a controlar a pressão arterial, reduzir o colesterol e proteger as células do coração. Foto: wikimedia commons KamranAydinov
Dê preferência para frutas com cores vibrantes e legumes e verduras verde-escuras. Alguns exemplos são: espinafre, couve, rúcula e brócolis. Foto: Jacques David/Pixabay
Esses vegetais são ricos em antioxidantes, fibras, vitaminas e minerais, como o magnésio, que ajudam a regular a pressão arterial e melhoram a saúde dos vasos sanguíneos. Foto: pexels Rodolfo Quirós
Azeite de oliva: O azeite extra-virgem é uma excelente fonte de gorduras monoinsaturadas, que ajudam a reduzir o colesterol ruim e aumentam o HDL (colesterol "bom"). Também tem propriedades anti-inflamatórias. Foto: Divulgação
Abacate: Rico em gorduras saudáveis, o abacate ajuda a melhorar o perfil lipídico, reduzindo o LDL e aumentando o HDL. Também é uma fonte de potássio, que ajuda a regular a pressão arterial. Foto: Juraj Varga por Pixabay
Chocolate amargo: Rico em flavonoides, o chocolate amargo (com 70% ou mais de cacau), quando consumido com moderação, pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea, reduzir a pressão arterial e prevenir a formação de coágulos. Foto: Divulgação
Sementes: Algumas sementes como linhaça, chia e sementes de abóbora também são ricas em fibras e ômega-3, as sementes ajudam a melhorar os níveis de colesterol e a saúde do coração de maneira geral. Foto: Divulgação
Por outro lado, há também os alimentos que devem ser evitados quando se trata de saúde do coração. Alguns exemplos são os processados e os ultraprocessados como salgadinhos, refrigerantes, embutidos e fast food, ricos em sódio, açúcar e gorduras saturadas. Foto: pexels Foodie Factor
Gorduras saturadas e trans presentes em carnes vermelhas, laticínios integrais, manteiga e óleos hidrogenados também aumentam o colesterol ruim e o risco de doenças cardíacas. Foto: freepik vecstock
Mas lembre-se: a alimentação é apenas um dos fatores que influenciam a saúde do coração. Consulte um médico ou nutricionista para um acompanhamento personalizado. Foto: Arquivo/MS
