Canabidiol pode ajudar a enfrentar a menopausa com mais bem-estar

A menopausa é uma fase inevitável na vida da mulher, marcada pelo fim dos ciclos menstruais e pela redução da função dos ovários. Mais do que mudanças físicas, esse período traz também impactos emocionais relevantes, que podem comprometer a qualidade de vida.

De acordo com a pesquisa global "Experiência e Atitudes na Menopausa", conduzida pela farmacêutica Astellas em 2025, 79% das brasileiras relatam sentimentos psicológicos negativos nessa fase, incluindo ansiedade (58%), depressão (26%), constrangimento (20%) e vergonha (16%).

Nesse contexto, o canabidiol (CBD) vem ganhando atenção como aliado natural no apoio ao bem-estar feminino. Um levantamento publicado pela Harvard Women’s Health Watch no Menopause Journal apontou que, em uma amostra de 258 mulheres recrutadas online e em diferentes fases da menopausa, 80% das usuárias de cannabis relataram recorrer à substância para aliviar sintomas como insônia, ansiedade e alterações de humor. O dado reforça o interesse crescente pelo uso do composto no cuidado com a saúde e a qualidade de vida.

O CBD é um composto extraído da Cannabis sativa que, diferente do THC, composto responsável pelos efeitos psicoativos, não altera a consciência e tem sido avaliado por seu potencial terapêutico. Embora não seja um hormônio, a cannabis medicinal contribui para o equilíbrio do organismo ao interagir com receptores ligados a funções essenciais. Entre seus efeitos mais conhecidos estão a redução dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, o estímulo à liberação de serotonina e a melhora da qualidade do sono.

“Cada vez mais mulheres buscam alternativas seguras e eficazes para lidar com os sintomas da menopausa. A cannabis medicinal tem se mostrado um aliado importante, especialmente porque atua no sistema endocanabinoide, responsável por funções como humor, sono e regulação térmica. Com acompanhamento médico adequado, pode proporcionar mais equilíbrio e qualidade de vida nessa fase tão significativa”, afirma Felipe Tomé do Nascimento, médico parceiro da Click Cannabis.

A healthtech reforça que informação de qualidade e acesso seguro são fundamentais para que mais mulheres conheçam os benefícios do canabidiol. “Nosso compromisso é tornar o uso medicinal da cannabis mais acessível, confiável e baseado em evidências científicas, apoiando pacientes e profissionais de saúde nesse caminho”, destaca João Drummond, COO da Click.

Com respaldo científico crescente e adesão cada vez maior em diversos países, a cannabis medicinal se consolida como uma alternativa relevante para apoiar o bem-estar feminino. Ao lado de informação de qualidade, acompanhamento médico e hábitos de autocuidado, o CBD pode ajudar mulheres a atravessarem a menopausa de forma mais equilibrada, com mais leveza e protagonismo sobre a própria saúde.

No Brasil, o uso da cannabis medicinal depende de prescrição médica e de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O processo é feito de forma digital e permite que pacientes tenham acesso a produtos regulamentados e seguros, sempre com acompanhamento profissional. Por isso, mulheres interessadas em avaliar o uso do canabidiol devem conversar com seus médicos de confiança, que poderão indicar a melhor conduta para cada caso.

