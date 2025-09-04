Assine
overlay
Início Saúde
AMAMENTAÇÃO

Qualidade do sono pode afetar saúde materna e infantil; entenda

O equilíbrio entre descanso e aleitamento materno é um pilar para a saúde e o bem-estar da mãe e do bebê

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
04/09/2025 14:00

compartilhe

Siga no
x
Brasil quer chegar a 70% de aleitamento materno exclusivo até 2030
A privação e a fragmentação de sono materno podem impactar de forma significativa a amamentação crédito: EBC - Saúde

O período pós-parto chega com mudanças significativas para a mulher. Tanto físicas, quanto emocionais e de rotina. Entre os principais desafios dessa nova fase da vida, a regulação do sono com a amamentação se torna fundamental para a saúde e bem-estar da mãe e o desenvolvimento saudável do bebê. 

Como pode impactar o bem-estar? 

De acordo com Monica Andersen, a privação e a fragmentação de sono materno podem impactar de forma significativa a amamentação, tanto do ponto de vista fisiológico quanto comportamental. “O sono insuficiente altera a secreção de prolactina, hormônio responsável pela produção do leite, e de ocitocina, essencial para a ejeção. A redução desses hormônios pode prejudicar tanto a quantidade quanto a fluidez do leite”, explica.

Além disso, a falta de descanso aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, o que pode dificultar a saída do leite e resultar em mais ansiedade durante o aleitamento. O desgaste físico e emocional também eleva o risco de fadiga extrema, depressão pós-parto e dificuldades no vínculo afetivo com o bebê.

Leia Mais

A importância do aleitamento 

Já na regulação do sono do recém-nascido, o aleitamento materno exerce papel de protagonista. O leite, segundo Monica, sofre variações ao longo das 24 horas, funcionando como um verdadeiro “relógio biológico” para o bebê.

Durante a noite, apresenta concentrações mais altas de melatonina e triptofano, substâncias que induzem o sono e promovem relaxamento. Já no período da manhã, contém níveis elevados de cortisol e aminoácidos estimulantes, que favorecem o estado de vigília. A especialista afirma que essa variação bioquímica auxilia o bebê a diferenciar o dia da noite, sincronizando gradualmente seu ritmo circadiano.

E os benéficios? 

Cuidar do sono da mãe não é apenas uma questão de conforto. A especialista aponta como uma estratégia benéfica à saúde, pois um descanso adequado favorece a lactação, fortalece o vínculo com o bebê, reduz riscos físicos e emocionais para a mãe e cria um ambiente mais estável para o desenvolvimento infantil.

Ela destaca que entre as medidas que podem ajudar nesse processo estão o apoio familiar, a divisão de tarefas domésticas e de cuidado, além da orientação sobre higiene do sono. “O cuidado com o sono materno deve ser entendido como prioridade de saúde pública, pois impacta não só no bem-estar da mulher, mas também na saúde e no desenvolvimento do bebê”. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
 

Tópicos relacionados:

aleitamento-materno bebe bem-estar qualidade-do-sono saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay