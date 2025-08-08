Assine
AGOSTO DOURADO

Seu bebê dorme bem? Veja a relação da amamentação com o sono

Especialista explica como o aleitamento materno contribui para noites mais tranquilas e desenvolvimento saudável do bebê

08/08/2025 17:00

aleitamento materno
O contato físico próximo acalma e faz com que o bebê se sinta seguro, facilitando o adormecimento crédito: FreePik

A amamentação é um dos aspectos mais importantes do cuidado infantil. Não à toa, no mês de agosto, é celebrada a campanha “Agosto Dourado”, que reforça a importância do aleitamento materno para a saúde dos bebês.

Entretanto, para além da nutrição dos pequenos, o ato de amamentar também ajuda no vínculo da mãe com a criança e em seu bem-estar geral. Durante esse processo, são liberados hormônios como a ocitocina, que fortalece a conexão emocional entre mãe e bebê. Além disso, a amamentação oferece proteção imunológica ao recém-nascido e contribui para a recuperação pós-parto da mãe.

Para falar sobre o assunto, conversamos com a consultora materno-infantil Eliana Dias, especialista em sono do bebê, que reforçou sua importância. “A natureza criou o leite materno especificamente para o ser humano, por isso, ele é o alimento mais completo para o bebê”, afirma. A amamentação é a única fonte de alimentação indicada até os seis meses da criança e, mesmo após a introdução alimentar, ela pode continuar até os dois anos.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o leite materno é rico em nutrientes essenciais e anticorpos que ajudam a proteger o bebê contra infecções e doenças. O Ministério da Saúde também reforça essas diretrizes e recomendações, visando incentivar e apoiar a amamentação e atingir a meta estipulada pela OMS: ter, até 2025, 50% das crianças brasileiras com menos de 6 meses alimentadas exclusivamente com leite materno. Atualmente, essa taxa está em 46%.

Para além dos benefícios físicos, Eliana ainda aponta que o ato de amamentar pode promover um vínculo especial entre a mãe e o bebê, criando momentos de proximidade e interação importantes para o bem-estar emocional e social da criança.

“Para um bebezinho que está começando a entender como funcionam as coisas nesse ambiente externo, é essencial ter a presença da mãe ali, bem pertinho, do jeitinho que era quando ele estava na barriga. Esse momento fornece um contato físico próximo e reconfortante, o que pode ajudar a acalmá-lo e fazer com que ele se sinta seguro, facilitando o adormecimento”, comenta.

