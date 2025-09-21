Insônia é causa de 18% dos tratamentos com cannabis medicinal
Pesquisa mostra que perfil dos usuários do tratamento para insônia são majoritariamente homens
Um levantamento inédito entre 5,4 mil pacientes que fazem uso de cannabis medicinal, em 774 municípios, revelou que a insônia é a causa de 18% dos tratamentos. A pesquisa foi realizada pela Blis Data, especializada em dados de anamnese.
O perfil dos adeptos do tratamento para insônia com cannabis medicinal é majoritariamente masculino (69,5%) e a média de idade dos pacientes é de 48 anos.
O mapa da insônia indica que os casos se concentram nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, enquanto o Nordeste tem a menor incidência. As cidades que lideram os casos de insônia, em números absolutos, são São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. Se considerada a população dos estados, o Distrito Federal está no topo do ranking, seguido por Santa Catarina e São Paulo.
A Blis Data se aprofundou nos hábitos e comorbidades. Antes do tratamento com cannabis medicinal, 50% dos pacientes bebiam álcool e 45% já tinham usado cannabis; 75% fazem atividade física, 85% trabalham, 26% estudam e 67% têm filhos.
Entre sintomas associados, prevalecem a irritabilidade elevada (48%), muita tristeza (30%) e crises de pânico (30%).