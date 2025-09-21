Insônia é causa de 18% dos tratamentos com cannabis medicinal

Um levantamento inédito entre 5,4 mil pacientes que fazem uso de cannabis medicinal, em 774 municípios, revelou que a insônia é a causa de 18% dos tratamentos. A pesquisa foi realizada pela Blis Data, especializada em dados de anamnese.

O perfil dos adeptos do tratamento para insônia com cannabis medicinal é majoritariamente masculino (69,5%) e a média de idade dos pacientes é de 48 anos.

O mapa da insônia indica que os casos se concentram nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, enquanto o Nordeste tem a menor incidência. As cidades que lideram os casos de insônia, em números absolutos, são São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. Se considerada a população dos estados, o Distrito Federal está no topo do ranking, seguido por Santa Catarina e São Paulo.

A Blis Data se aprofundou nos hábitos e comorbidades. Antes do tratamento com cannabis medicinal, 50% dos pacientes bebiam álcool e 45% já tinham usado cannabis; 75% fazem atividade física, 85% trabalham, 26% estudam e 67% têm filhos.

Entre sintomas associados, prevalecem a irritabilidade elevada (48%), muita tristeza (30%) e crises de pânico (30%).