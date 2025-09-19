Aparelhos ortodônticos falsos viram modismo e preocupam especialistas

Aparelhos ortodônticos vendidos pela internet e em redes sociais, sem registro sanitário ou acompanhamento profissional, têm se popularizado entre adolescentes e jovens. O modismo, impulsionado por vídeos e tutoriais digitais, preocupa dentistas, que alertam para os riscos graves e muitas vezes irreversíveis à saúde bucal.



De acordo com a cirurgiã dentista, mestre em odontopediatria, especialista em ortodontia e ortopedia facial, responsável pela Segredo Sorriso, Karla Magalhães Alves, a principal diferença entre um dispositivo legítimo e um falsificado está na segurança do material e na indicação clínica.



“Um aparelho ortodôntico verdadeiro é confeccionado com materiais biocompatíveis, regulamentados e aplicados exclusivamente por cirurgiões-dentistas após diagnóstico individualizado. Já os falsos utilizam fios de cobre, braquetes de origem duvidosa e colas tóxicas, sem qualquer critério de biossegurança.”



Danos que vão além da estética



Os riscos não se restringem à aparência do sorriso. Entre os problemas relatados estão movimentações dentárias descontroladas, desgaste do esmalte, perda óssea, inflamações e até perda definitiva de dentes.



Karla cita casos graves como o de paciente que perdeu dentes porque um elástico improvisado ficou preso na raiz. “Já uma jovem desenvolveu inflamação severa e perda óssea após anos usando elásticos caseiros”.



Além do comprometimento estético, os dispositivos clandestinos podem afetar funções essenciais. “A aplicação de forças descontroladas pode alterar a mordida, prejudicar a mastigação, comprometer a respiração e gerar dores nas articulações temporomandibulares. Não é só um problema de sorriso: é um impacto direto na saúde geral.”



Substâncias tóxicas e risco sistêmico



Exames já detectaram metais pesados como chumbo, alumínio e cádmio em aparelhos falsificados. Essas substâncias, segundo a especialista, em contato prolongado com a mucosa, podem desencadear alergias, intoxicações e até doenças mais graves.



“As colas utilizadas são abrasivas e tóxicas, podendo lesar o esmalte, soltar braquetes e fios e até representar risco de asfixia, caso o material seja aspirado.”



Influência das redes sociais



Para a ortodontista, a adesão dos jovens ao modismo é explicada pela pressão digital. “Muitos adolescentes veem nesses aparelhos coloridos um acessório de moda, sem compreender os riscos. A combinação de desinformação, baixo custo e desejo de seguir tendências cria um cenário perigoso.”



O que fazer em caso de uso



Quem já utiliza um dispositivo ilegal deve suspender o uso imediatamente e buscar avaliação odontológica. “Somente o exame clínico e radiográfico pode identificar os danos causados. Muitas vezes será necessário um tratamento multidisciplinar para reparar as sequelas. Quanto mais cedo a intervenção, maiores as chances de evitar prejuízos irreversíveis”, reforça.

